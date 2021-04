Amorebieta remporte la victoire contre Tudelano avec une victoire (3-0)

08/04/2021 à 00:19 CEST

le Amorebieta a remporté à domicile 3-0 leur premier match de la deuxième phase du deuxième B disputé ce mercredi dans le Urritxe. Avec ce score, l’équipe zornotzarra est troisième avec 40 points et Tudelano quatrième avec 34 points à la fin du duel.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour lui. Amorebieta, qui a tiré le pistolet de départ sur le Urritxe grâce à un peu de Orozko à la 33e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté sa distance grâce à un but de Bilbao à 66 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe zornotzarra, qui s’est distancée avec un but de Sagastibeltza à 80 minutes, concluant la confrontation avec un score final de 3-0.

Le technicien zornotzarra a donné accès à Bilbao, Koldo obieta, Ekaitz, Beñat Garro et Leiza remplacer Etxaburu, Unzueta, Alvaro, Irazabal et Seguín, Pendant ce temps, il Tudelano remplacé Ange Sanchez, Site, Iribarren et Luso pour Alex Sanchez, Rodrigo Sanz, Meseguer et Alex Gualda.

Pour le moment, le Amorebieta il obtient 40 points et le Tudelano avec 34 points.

Le jour suivant, la deuxième de la deuxième phase du deuxième B, le Amorebieta disputera son match contre le SD Logroñés en dehors de la maison. Pour sa part, Tudelano jouera à domicile son match contre lui Bilbao Ath.

Fiche techniqueAmorebieta:Saizar, Aldalur, Aitor Arregui, Unzueta (Koldo Obieta, min 60), Álvaro (Ekaitz, min 74), Seguín (Leiza, min 83), Etxaburu (Bilbao, min 60), Gorka Larruzea, Irazabal (Beñat Garro, min.83), Orozko et SagastibeltzaTudelano:Jon Ander, Delgado, Meseguer (Iribarren, min 60), Lalaguna, Diego Suárez, Sarriegi, Orbegozo, Álex Sánchez (Ángel Sánchez, min 46), Rodrigo Sanz (Sito, min 60), Álex Gualda (Luso, min .88) et RoyoStade:UrritxeButs:Orozko (1-0, min. 33), Bilbao (2-0, min. 66) et Sagastibeltza (3-0, min. 80)