Amorebieta triomphe 2-1 contre Almeria

in

29/08/2021

Le à 19:59 CEST

Les Amorebieta a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Almería ce dimanche dans le Municipale Nouvelle Urritxe. Les Amorebieta a affronté le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui CD Mirandés par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Almería a remporté le Le vrai Oviede dans son fief par 2-1 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Carthagène par 1-3. Après le match, l’équipe de zornotzarra est quatorzième, tandis que le Almería Il est quatrième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour l’équipe d’Almeria, qui a créé le lumineux à travers un objectif de Curro dès que le jeu a commencé, à la minute 3. Mais plus tard, le Amorebieta à la 15e minute, il a fait match nul grâce à un but de Iker Bilbao, terminant la première partie avec le résultat de 1-1.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a transformé le tableau d’affichage grâce à un but de Koldo obieta juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 86, terminant le match sur le score de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Amorebieta de Inigo Vélez soulagé Lander Olaetxea, Gorka Larrucea, Koldo obieta, Mikel Alvaro et Inigo Orozco pour Iker Bilbao, Mikel San José, Gorka Guruzeta, Iker Unzueta Arregui et Gaizka larrazabal, tandis que le technicien du Almería, Rubis, a ordonné l’entrée de Arnau puigmal, Raul Caballero et Arvin appiah fournir José Carlos Lazo, Largie Ramazani et Samu.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Iker Bilbao, Mikel San José, Oscar Gil et Lander Olaetxea, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Oumar Sadiq et avec du rouge à Lucas Robertone.

En ce moment, le Amorebieta il reste trois points et le Almería avec six points.

Au tour suivant de la deuxième division, le Amorebieta jouera contre lui Ibiza loin de chez eux, tandis que le Almería affrontera à domicile contre Malaga.

Fiche techniqueAmorebieta :Giorgi Makaridze, Bunuel, Iván Martos, Chumi, Sergio Akieme, Samu, Curro, Lucas Robertone, Jose Carlos Lazo, Umar Sadiq et Largie RamazaniAlmería :Santamaría, Gaizka Larrazabal, Oier Luengo, Markel Lozano Llona, ​​Oscar Gil, Iker Seguin, Mikel San José, Álvaro Peña, Iker Bilbao, Gorka Guruzeta et Iker Unzueta ArreguiStade:Municipale Nouvelle UrritxeButs:Curro (0-1, min. 3), Iker Bilbao (1-1, min. 15) et Koldo Obieta (2-1, min. 86)