Amour et tonnerre ⋆ 10z viral

Christian Bale se dirigeant vers l’univers cinématographique Marvel est quelque chose qui m’excite personnellement. Une fois fan de Jack Kelly, toujours fan de Jack Kelly. Mais maintenant que nous voyons les premières images de lui arriver sur le plateau, j’ai quelques questions.

Bale joue Gorr the God Butcher dans Thor: Love and Thunder, et bien que je sache te raser la tête pour faciliter le maquillage (comme Karen Gillan l’a fait pour Nebula), je dois juste savoir si cela signifie qu’il … va le faire. ressemble vraiment à Gorr pendant le tournage?

Pour ceux qui n’ont pas encore été confrontés à Gorr le Dieu Boucher, préparez-vous.

Gorr the God Butcher est venu d’une planète sans nom et a rencontré Thor après avoir tué un Dieu américain. Mais je suis plus intéressé par ses dents pointues et sa cape noire que je suppose que Christian Bale va avoir? Est-ce que ça veut dire… qu’ils vont juste peindre Bale pour ressembler à Gorr dans le film? Je pensais, tout comme Vision, que certains d’entre eux seraient CGI, mais si Bale se rasait la tête, il trouverait probablement plus facile de se maquiller au lieu d’utiliser une casquette chauve comme le font beaucoup de stars du MCU?

Bien sûr, mes questions sont centrées autour de cela en ce moment, car essayer de découvrir exactement ce que fait Gorr the God Butcher dans Love and Thunder avec Thor et Jane Foster est presque trop, mais je veux quand même savoir à quoi Bale va ressembler comme Gorr parce que je suis… un peu nerveux.

Ce que nous savons de Thor: Love and Thunder semble tout aussi absurde que Thor: Ragnarok, et je suis entièrement là pour cela. Je n’ai pas détesté les deux premiers films de Thor; J’aime beaucoup mieux l’humour absurde de Ragnarok, et si Love and Thunder continue cela, je ne vais pas en être fâché. Mais comment Gorr va-t-il y jouer? Ce dont je n’ai aucune idée. Mais une chose que je dirai à propos de Christian Bale, c’est qu’il comprend normalement l’ambiance d’un projet et son personnage, donc je ne suis pas trop inquiet de la façon dont il affrontera Gorr ou travaillera avec Taika Waititi.

Je veux juste savoir ce qui se passe dans ce film. Chaque nouvelle image de plateau jette une autre tournure dans le mélange et nous fait tous deviner, mais si je fais confiance à quelque chose, c’est que je sais ce que Waititi prévoit avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson et le casting de Thor: Love and Thunder, ça va être un moment extrêmement amusant. J’espère cependant que quelqu’un donnera un pantalon à Gorr. Nous pouvons ajouter des pantalons au God Butcher. C’est tout à fait normal de le faire. Je vous donne la permission.

