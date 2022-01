Amour et tonnerre – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Tessa Thompson incarnera pour la troisième fois l’actuelle dirigeante de New Asgard et, compagne des batailles du dieu du tonnerre, Valkyria. Le personnage incarné par l’actrice qui, après Endgame, revient dans le MCU avec Thor : Love and Thunder, arborera un nouveau look fulgurant dans le film Marvel dont une première image a déjà fuité.

L’image, partagée sur Twitter par l’utilisateur ReginaBenavid18 via le compte Love Thunder News, montre l’interprète sur le plateau prenant un selfie et arborant un nouveau look éblouissant pour son personnage dans le quatrième volet de la saga.

@lovethundernews VALKYRIE pic.twitter.com/FyxaIMm5dU – regi (@ ReginaBenavid18) 2 janvier 2022

L’interprète apparaît exhibant une partie de son crâne rasé, avec une coiffure tressée audacieuse et gainée de ce qui sera son prochain costume de combat flambant neuf. Un design sans manches frappant dans lequel le noir et le blanc sont combinés.

Bien que cette récente mise à jour de l’armure Valkyria semble sauver une partie de l’apparence du personnage dans Ragnarok, elle présente également une ressemblance remarquable avec le visage qu’il portait dans l’affiche qui a été divulguée du film et à partir de laquelle Taika Waititi lui-même a délégitimé sa crédibilité. . « C’est tellement grave que j’aurais aimé que ce soit officiel », a-t-il affirmé.

Avec des informations Cependant