Amour noir ou guerre ? Comment le racisme entrave les rencontres et les relations avec les Noirs ⋆ .

Les fans du film de 2000 Love and Basketball peuvent témoigner du chagrin collectif ressenti lorsque Quincy McCall (Omar Epps) dunks sur Monica Wright (Sanaa Lathan) pour remporter leur dernier match qui déciderait du sort de leur union. Alors que Wright s’éloigne dans le chagrin après avoir perdu à la fois son cœur et le jeu, McCall dit: “Double ou rien”, pour professer son amour pour elle malgré le fait qu’il soit à deux semaines d’épouser quelqu’un d’autre.

Alors que peu d’entre nous se retrouveront à se battre sur le terrain de basket en essayant désespérément de gagner en amour, de nombreux hommes et femmes noirs hétérosexuels se retrouvent dans une lutte pour trouver le « un ». Bien que certains livres d’auto-assistance et experts en relations en ligne nous fassent tous croire que le développement personnel est le seul remède à la distance entre les hommes noirs et les femmes en quête de compagnie, le problème est bien plus profond que cela.

En réalité, Diane M. Stewart, professeur agrégé de religion et d’études afro-américaines à l’Université Emory et auteur de “Black Women, Black Love: America’s War on African American Marriage”, explore comment l’esclavage et le racisme ont historiquement empêché et perturbé les unions conjugales noires et continuent de tourmenter la communauté noire. et les relations avec les Noirs aujourd’hui.

“J’ai écrit le livre parce que je n’ai pas pu trouver d’autres documents qui traitent de manière exhaustive de ce que certains perçoivent comme une crise dans l’amour, les rencontres et les relations conjugales afro-américaines aujourd’hui”, explique Stewart. «Ce que je veux dire par là, c’est que de nombreux auteurs et experts traitent les faibles taux de partenariat romantique et de mariage chez les femmes noires comme un problème personnel. Mon livre élève la question au niveau des droits civils.

Passage moyen et esclavage

La capture d’Africains pendant la traite transatlantique des esclaves pendant leurs premières années de mariage et de camaraderie a déplacé des relations potentielles qui auraient pu construire des fondations familiales. Alors que les partenaires disparaissaient dans l’oubli, sans fermeture ni explication de l’endroit où ils allaient, sauf qu’ils ne reverraient plus jamais leurs proches, les familles noires ont dû s’adapter à cette nouvelle normalité extrêmement traumatisante.

«Ils arrivent dans un nouveau monde hostile et se retrouvent souvent à naviguer dans ce qu’ils appellent des mariages «à l’étranger» parce que de nombreuses femmes et hommes mariés ne vivaient pas sur la même propriété. L’image de la grande plantation avec des centaines d’esclaves était typique dans les Caraïbes mais pas aux États-Unis. En 1860, moins de 1% des propriétaires d’esclaves tenaient 100 Africains ou plus en servitude. Il était donc assez courant de voir des épouses et des maris vivre dans des fermes différentes et devoir obtenir la permission de se rendre visite les jours de la semaine », a déclaré Stewart.

La gravure allemande montre des esclaves pendant qu’ils récoltent et transforment le coton dans une plantation, dans le sud des États-Unis, au milieu du XIXe siècle. (Photo par Hulton Archive/.)

En outre, la violence et l’exploitation sexuelles incessantes qui se sont produites ont mis à l’épreuve les limites anatomiques, émotionnelles, psychologiques et spirituelles des personnes soumises à des violations odieuses, car leurs corps ont été utilisés et maltraités au gré des caprices de leurs propriétaires et autres maîtres blancs.

“Honte, gêne, exposition, manque de contrôle sur son corps – il est incroyable que tant de personnes aient survécu à ces rituels et rites de passage. Les stéréotypes selon lesquels les femmes noires sont licencieuses, immorales et sexuellement insatiables ont imprégné la culture américaine afin de justifier les horreurs auxquelles les Blancs les ont soumises sur la plantation », soutient Stewart.

Post-émancipation

Lorsque l’esclavage mobilier a été officiellement aboli, l’amour et le mariage des Noirs ont continué d’être entravés par les institutions blanches. Alors que les structures familiales noires exigeaient historiquement que les deux partenaires travaillent, les normes occidentales du mariage ont été imposées aux familles noires, créant des normes pour les relations qui contredisaient la réalité de la noirceur dans ce pays.

«Au lendemain de l’esclavage, l’État a dénoncé la parade nuptiale et les arrangements conjugaux que les Afro-Américains ont conçus pendant l’esclavage et a présenté le mariage hétérosexuel chrétien comme une passerelle vers une citoyenneté responsable, ce qui signifiait que les maris noirs étaient socialisés pour être des fournisseurs patriarcaux et que les épouses noires subordonnaient leurs aides. De cette façon, l’État s’est commodément allégé le fardeau de s’occuper des femmes et des enfants noirs indigents, car les hommes noirs étaient désormais responsables d’eux-mêmes et de leurs familles », explique Stewart.

Pour aggraver les choses, selon les recherches de Stewart, les politiques d’aide sociale, en particulier celles développées à l’époque des droits civiques, ciblaient directement les familles noires.

380887 34 : Une jeune femme afro-américaine écoute lors d’un rassemblement pour les droits civiques au Lincoln Memorial le 28 août 1963 à Washington. (Photo par Archives nationales/Newsmakers)

«Lorsque les femmes noires ont adhéré en grand nombre aux programmes d’aide sociale à la fin des années 1950, les programmes d’aide sociale de l’État ont commencé à établir des réglementations austères, telles que des politiques d'”homme au foyer”, de “père de substitution” et de “maison convenable”.

Ce seraient ces politiques qui créeraient un déplacement sans précédent de familles noires, les hommes étant contraints de quitter leur foyer pour assurer la stabilité financière.

«Ces politiques ont fait des ravages dans les familles noires parce que les bureaux d’aide sociale locaux ont envoyé des travailleurs sociaux visiter les domiciles des bénéficiaires de l’aide sociale, souvent à l’improviste, et toute personne enfreignant ces politiques était disqualifiée et se voyait refuser des prestations. Ces politiques contrôlaient finalement la sexualité des femmes noires et des hommes noirs et privaient les Afro-Américains pauvres des plaisirs de l’amour romantique, de la parade nuptiale et du soutien conjugal.

Les prestations ont été refusées aux familles noires et uniquement disponibles pour les femmes noires célibataires avec enfants. Cela a rendu nécessaire de conclure un mariage de cohabitation ouvert et sain ou de perdre les avantages qui étaient nécessaires en raison de la pauvreté forcée.

Les hommes noirs ont été exclus par ces politiques, car les femmes noires ont été dévalorisées par les stéréotypes de la «reine du bien-être». Enracinés dans l’esclavage, des mythes circulaient sur les femmes noires qui avaient trop d’enfants parce qu’elles ne pouvaient pas contrôler leurs pulsions sexuelles. Ces stéréotypes se sont infiltrés dans la conscience de certains Noirs, entraînant une déconnexion plus profonde qui existe encore aujourd’hui.

Culture populaire moderne

L’avènement de l’ère du vidéoclip a alimenté un feu croissant entre les hommes et les femmes noirs. Par exemple, le colorisme historique perpétué dans les médias dépeint des batailles «peau claire contre peau foncée», que l’on peut trouver dans les paroles de chansons, les clips, les films et de nombreux autres aspects de la culture noire. Cela a également commencé sur la plantation, où les esclaves qui étaient plus proches des blancs en termes de teint et de type de cheveux ont reçu des privilèges et travaillaient généralement à la maison tandis que les individus à la peau plus foncée étaient considérés comme plus proches des Africains et travaillaient généralement dans les champs.

Stewart note que l’impact de ces idéologies se manifeste dans la façon dont les croyances coloristes se manifestent chez les adolescents noirs qui, depuis l’ère MTV, considéraient de plus en plus les filles noires à la peau plus foncée comme indésirables. Malheureusement, elle soutient que les recherches indiquent que ces croyances ne changent généralement pas et ont des implications à long terme qui ont un impact sur les partenariats conjugaux entre hommes et femmes noirs.





En effet, une étude réalisée en 2009 par Darrick Hamilton, Arthur H. Orfèvre et William Darity, Jr. a examiné une vaste base de données sur les femmes et les filles noires et a découvert que, parmi les 16-29 ans, les femmes noires au teint clair étaient deux fois plus susceptibles de se marier que les femmes à la peau foncée, et 17% plus susceptibles de se marier que les femmes de taille médiane. teints de peau.

En plus du caractère indésirable perçu, les femmes noires à la peau foncée portent collectivement le fardeau des mythes et des stéréotypes qui les décrivent généralement comme des objets hypersexuels, indignes d’être traitées avec dignité et respect. De même, les hommes noirs luttent souvent contre des caractéristiques infondées d’être paresseux, inconstants et criminels. Ces visions intériorisées d’autrui ont créé une atmosphère de scepticisme et de négativité entre trop d’hommes et de femmes noirs dans leurs relations et dans de nombreux autres aspects de leur vie.

Il est important pour nous de comprendre cette histoire afin de pouvoir interrompre les cycles de traumatisme générationnel que cette histoire a produit. Même si nous ne le réalisons pas directement, cette histoire nous impacte. Cela a un impact sur la façon dont nous nous voyons et traitons les uns les autres.

En savoir plus sur l’impact du racisme sur tous les aspects de notre vie, ainsi que faire un effort intentionnel pour reconnaître et remettre en question les stéréotypes et les représentations négatives les uns des autres lorsque nous les voyons, sont des premières étapes importantes pour nous redéfinir nous-mêmes, nos relations et nos communautés. dans son ensemble.

Eartha Hopkins est une ancienne élève de l’Ohio State University. Née avec un penchant pour la narration, la journaliste lifestyle et beauté offre une voix distincte dans le but d’inspirer sa génération à vivre de manière authentique. Assurez-vous d’attraper ses deux cents sur son site Web muvvaearth.com et Instagram @eartha__hopkins.

