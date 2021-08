Amoureuse de Ben Affleck, Jennifer Lopez a pris une décision drastique avec son ex Alex Rodríguez

in

Jennifer Lopez laissé le passé derrière. Les fans de la chanteuse ont noté samedi que la star latine de 52 ans avait supprimé la plupart des publications Instagram avec son ex-fiancé. Alex Rodriguez. De plus, elle l’a également désabonné sur le réseau social.

Rodríguez continue cependant de la suivre et de partager les moments d’amour qui l’ont uni à l’artiste, notamment le jour où il s’est agenouillé et lui a proposé aux Bahamas.

Certains des messages supprimés de son profil incluent une vidéo d’un bouquet de fleurs qu’il a reçu de l’ancien joueur des Yankees de 46 ans pour la Saint-Valentin, ainsi que des photos posant ensemble lors de l’investiture du président Joe Biden. . Cependant, Rodríguez apparaît toujours dans des situations familiales, tout comme ses filles Ella et Natasha.

Bien que López ne suive pas son partenaire sur la plate-forme de médias sociaux, il n’a toujours supprimé aucun de leurs messages ensemble ce dimanche matin.

Mi-avril, l’ancien couple s’est officiellement séparé. «Nous avons réalisé que nous sommes les meilleurs amis et nous espérons continuer à l’être. Nous continuerons à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et nos projets communs », ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Depuis la fin de ses fiançailles, Lopez a ravivé sa relation avec l’acteur Ben Affleck.Jennifer Lopez et Ben Affleck lors de leur voyage en Italie (The Grosby Group)

Le chanteur et acteur, 49 ans, a débuté en juillet 2002 après avoir tourné “Gigli” ensemble. Ils se sont fiancés cette année-là avant de reporter leur mariage en septembre 2003, quelques jours seulement avant la date, et se sont finalement séparés en janvier 2004.

Le couple du moment à Hollywood a repris la relation 17 ans plus tard dans le mois d’avril après leurs séparations respectives d’Ana de Armas et Rodríguez.

Une source a récemment déclaré à People qu’Affleck et Lopez “ils sont follement amoureux” et que “Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour que cela fonctionne.” Le couple était en voyage en Europe (The Grosby Group)

Depuis qu’ils ont repris leur idylle, la relation entre eux s’est consolidée à un rythme vertigineux. Le chanteur et le réalisateur sont devenus inséparables. Ils ont récemment profité de vacances sur le Vieux Continent. Le couple est allé se promener avec des amis autour Saint–Tropez et la côte Amalfi, qu’ils ont visité à bord d’un yacht de luxe.

Le jour de son 52e anniversaire, JLo a surpris ses millions de followers à travers le monde en partageant votre première photo officielle avec Ben sur son profil Instagram. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​repris leur relation près de deux décennies après avoir rompu leurs fiançailles

Dans une récente interview, JLo a avoué être à son apogée. “Je suis super heureux. Je n’ai jamais été mieux. Je veux que tout le monde sache que je suis dans le meilleur moment de ma vie », la star latine a partagé lors de la promotion de sa nouvelle chanson, “Cambia el Paso”.

Dans une étape de plus dans leur relation, Jennifer a décidé de quitter Miami, en Floride, où réside également son ex-mari et père de ses enfants, la chanteuse Marc Anthony, à déménager à LA pour être autour de Ben. Elle a déjà été vue à la recherche de manoirs dans la région.

Source : Infobae