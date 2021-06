AMP Crypto: 9 choses à savoir sur Amp Coin alors qu’il commence à négocier sur Coinbase

Ampli (CCC :AMP-USD) gagne vendredi alors que la crypto commence à se négocier le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) aujourd’hui.

Voici tout ce que les traders de crypto doivent savoir sur AMP.

La première chose que les investisseurs en crypto doivent savoir, c’est qu’AMP est un Ethereum (CCC :ETH-USDjeton basé sur ). Il sert de garantie pour les paiements effectués via le réseau Flexa. Cela signifie que si le paiement prend trop de temps ou échoue, la garantie Amp peut être liquidée pour couvrir les coûts. Cela signifie que le vendeur est toujours payé et cela ajoute une sécurité supplémentaire pour les acheteurs et les vendeurs utilisant la cryptographie. Amp se vante que cela peut lui permettre de couvrir une grande variété de types de transactions. Cela inclut « les paiements numériques, le change de devises fiduciaires, les distributions de prêts, les ventes de propriétés, etc. » Il existe une offre fixe de jetons AMP afin de réduire le risque de volatilité. Amp travaille déjà avec une grande variété d’entreprises qui ont utilisé ses services. Parmi eux se trouvent Flexa, CoinGekco, Gemini, Sushi, Uniswap et bien d’autres.

Alors, qu’en est-il des prévisions de prix pour l’AMP ? La crypto n’a toujours pas beaucoup de valeur, chaque jeton coûte environ 7 cents. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de potentiel pour qu’il se développe. Une perdition de prix prétend que la crypto-monnaie finira par grimper à environ 8,6 cents (ou 0,0086 $) vers la fin de l’année prochaine. Cependant, d’autres sont beaucoup plus positifs. Vous pouvez voir les prévisions de prix complètes sur ce lien.

L’AMP était en hausse de 22,9% sur une période de 24 heures vendredi après-midi.

