Ampadu, du Pays de Galles, expulsé pour piétiner Bernardeschi

20/06/2021 à 20h17 CEST

Ethan Ampadu, défenseur du Pays de Galles, a été expulsé ce dimanche dans le match entre son équipe et l’Italie pour un coup dur à Federico Bernardeschi à la 51e minute.

Ampadu a vu un rouge direct pour un coup dur à Bernardeschi et a laissé son équipe avec dix hommes, alors qu’il perdait 1-0 aux Jeux olympiques de Rome pour un but de Matteo Pessina.

L’Italie et le Pays de Galles occupent la première place du groupe A de l’Eurocup, avec les “azzurri” arrivés en tête avec six points, deux de plus que les Gallois.