Amperity est la dernière licorne de Seattle avec un tour de 100 millions de dollars pour dynamiser sa plate-forme de données client

À l’intérieur du QG d’Amperity à Seattle. (Ampérité Photos)

Amperity est la dernière entreprise à rejoindre le club insaisissable des licornes de la région de Seattle, ou des startups technologiques privées évaluées à plus d’un milliard de dollars.

La start-up marketing vient de remporter un investissement de 100 millions de dollars pour renforcer son logiciel qui aide des marques telles que Alaska Airlines et Kroger à organiser et analyser les données de chaque client. Le cycle de la série D porte le financement total à ce jour à 187 millions de dollars et constitue une nouvelle injection de fonds gigantesque pour une startup de la région de Seattle.

L’État de Washington compte désormais 12 “licornes” et beaucoup d’entre elles – dont Highspot, Zenoti, Outreach, Rec Room et maintenant Amperity – ont levé des fonds de capital-risque de 100 millions de dollars ou plus au cours des six derniers mois. Cela fait partie d’un climat brûlant pour les introductions en bourse, le capital-risque et les acquisitions cette année.

Le PDG d’Amperity, Kabir Shahani.

Fondé en 2016, le logiciel d’Amperity permet aux entreprises d’affiner leurs campagnes marketing ciblées en connectant des sources de données fragmentées sur les habitudes des clients individuels via des e-mails, l’historique des achats, l’utilisation des applications mobiles, le trafic sur le site Web, les visites en magasin physique, etc. L’idée est de donner aux spécialistes du marketing un compréhension globale d’un utilisateur donné et augmenter les ventes tout en fidélisant la marque.

Par exemple, une entreprise telle que Starbucks – dont le PDG, Kevin Johnson, a rejoint le conseil d’administration d’Amperity l’année dernière – utilise Amperity pour renforcer les relations numériques qui complètent son expérience de café en personne.

“Lorsque vous regardez les marques B2B, la véritable clé du commerce de détail moderne est de créer une expérience dans votre magasin physique, mais vous devez ensuite étendre cette expérience à une relation client numérique”, a déclaré Johnson. . cette semaine.

Amperity est l’une des nombreuses plates-formes de données client qui subissent les contrecoups de la réglementation croissante concernant le contrôle des données personnelles et le blocage des cookies tiers, ce qui a accru l’importance des données de première partie qu’Amperity aide à gérer.

Il y a également une accélération de l’adoption numérique due à une pandémie qui stimule la demande pour les concurrents d’Amperity et du « CDP » tels que Segment, qui a été acquis par Twilio en novembre ; Adobe; Force de vente ; Oracle; et une rafale de startups comme Lytics, la startup Pacific Northwest.

Malgré le marché encombré, Amperity a signé ce mois-ci le plus gros contrat de l’histoire de l’entreprise et a ajouté des dizaines de nouveaux clients d’entreprise au cours de la dernière année. Le chiffre d’affaires a augmenté de près de 100% l’an dernier. La société a refusé de partager des mesures spécifiques.

Le PDG d’Amperity, Kabir Shahani, a déclaré que de nombreux clients utilisaient les logiciels d’Amperity aux côtés de produits comme Adobe et Salesforce.

Les cas d’utilisation d’Amperity comprennent l’augmentation de l’acquisition de clients ; cibler des clients spécifiques pour générer des revenus sur certains marchés ; l’amélioration des rapports financiers ; devenir conforme à la vie privée ; et plus.

« Lorsque vous résolvez le problème sous-jacent consistant à obtenir des données client complètes, précises et disponibles, ce que nos clients font avec cela est génial », a déclaré Shahani. Il estime le marché adressable total à 15 milliards de dollars.

Shahani et le co-fondateur d’Amperity, Derek Slager, ont précédemment lancé Appature et vendu la société de marketing de soins de santé basée à Seattle à IMS Health en 2013. Appature n’avait levé que 10 millions de dollars avant d’être acquis six ans après son lancement – ​​l’échelle et la taille d’Amperity sont certainement sur. un autre niveau.

Amperity emploie 225 personnes à Seattle et à New York et prévoit d’augmenter ses effectifs à 300 cette année.

Quant au statut de «licorne», Shahani a déclaré que c’était un accomplissement – ​​et à certains égards, une chance de se réinitialiser.

«Quand vous traversez le gouffre du risque existentiel – et le truc de la licorne en fait partie – c’est comme, d’accord, il y a une vraie affaire ici maintenant. C’est une vraie entreprise », a-t-il déclaré. « Lorsque vous démarrez une entreprise à partir de zéro avec une feuille de papier vierge – nous avons cette opportunité en ce moment, de prendre du recul et de dire:” nous avons toutes ces pièces – qu’allons-nous en faire, comment sont-ils on va l’assembler pour aller encore plus vite ?’”

HighSage Ventures a dirigé la série D, qui comprenait la participation des bailleurs de fonds existants Tiger Global Management, Declaration Partners, Madrona Venture Group et Madera Technology Partners. Les autres membres du conseil d’administration sont le co-fondateur de Concur et PDG d’Accolade, Raj Singh ; Matt McIlwain, directeur général de Madrona Venture Group ; et la superstar de la musique Ciara.