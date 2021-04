Informations Bitcoin

Ampleforth (AMPL) se dirige vers la décentralisation en dévoilant son nouveau jeton de gouvernance, FORTH

Rebasant le protocole cryptographique, Ampleforth a lancé mercredi son jeton de gouvernance FORTH. FORTH sera distribué dans près de 80 000 portefeuilles.

Ampleforth, un protocole basé sur l’argent de base, a annoncé mercredi le lancement de son jeton de gouvernance, FORTH, dans le but d’augmenter l’adoption et l’expansion de la plate-forme. Selon un article de blog sur Medium, les jetons FORTH seront distribués à chaque portefeuille ayant déjà conservé son jeton AMPL natif totalisant près de 80000 portefeuilles.

Les jetons FORTH permettront aux détenteurs de voter sur les propositions régissant la plate-forme, élargissant ainsi l’objectif de décentralisation du processus qui maintient l’AMPL, un jeton non garanti, stable autour de 1 $. Selon la publication, 15 millions de jetons FORTH (soit 67% de l’offre totale) seront distribués aux portefeuilles éligibles jusqu’en avril 2022, les participants actifs du réseau recevant une part plus élevée des jetons.

Ampleforth est un protocole alimenté par Ethereum qui équilibre la volatilité des prix et la volatilité de l’offre pour maintenir un prix stable. Le projet vise à avoir un «stablecoin entièrement basé sur la cryptographie» qui ne dépend pas des banques traditionnelles ou des prêteurs de dernier recours. AMPL est programmé pour maintenir un prix d’équilibre sans aucune réserve, ce qui le disqualifie en tant que monnaie stable.

Evan Kuo, le fondateur d’Ampleforth, décrit le jeton AMPL comme une pièce résistante à la censure (comme Bitcoin) avec la stabilité relative de Tether, la plus grande pièce stable. Kuo a en outre expliqué que lorsque le jeton grimpe trop au-dessus de la cible, le protocole ajoute automatiquement des unités aux portefeuilles des détenteurs, ce qui réduit les prix.

À la lumière du lancement, Coinbase Pro a également ajouté FORTH à sa liste de jetons permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre, de convertir, d’envoyer, de recevoir ou de stocker les jetons.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.