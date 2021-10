Amplifier Game Invest ouvre le studio montréalais Goose Byte

La division Amplifier Game Invest du Groupe Embracer ouvre un tout nouveau studio à Montréal, Canada.

L’entreprise s’appelle Goose Byte et est dirigée par le vétérinaire de Gameloft, Ubisoft et People Can Fly Theodor Diea – qui est PDG et directeur créatif – et CT et développeur de jeux principal Nathan Ross Powel, auparavant de Codemasters, Ubisoft et Behaviour Interactive. .

Cette nouvelle entreprise se concentrera sur la nouvelle IP pour la console et le PC.

« Construire des équipes de développement de jeux à long terme dans une plaque tournante comme Montréal nécessite des personnes extraordinaires capables de former des équipes créatives, de concevoir des jeux passionnants et d’exploiter une entreprise prospère », a déclaré le PDG d’Amplifier, Per-Arne Lundberg. « Nous sommes incroyablement heureux de pouvoir former un studio autour de Theo et Nathan. »

Diea a ajouté : « Goose Byte est censé être une bouffée d’air frais pour les développeurs dans une ville qui regorge simplement de talents de développement de jeux. Nous construisons un studio autour des concepts de confiance, de respect, d’inclusivité, de durabilité et d’une bonne dose d’ambition. Les valeurs fondamentales d’Amplifier Game Invest en font un choix évident lors de la recherche d’un partenaire pour construire ce studio. Nous sommes ravis de commencer ce voyage avec eux.

Embracer a acquis Amplifier Game Invest en avril 2019, sous le nom de Goodbye Kansas Game. Il a été rebaptisé en janvier 2020.

L’agence locale de promotion économique Montréal International estime que le nombre de personnes travaillant dans l’industrie du jeu de la région a augmenté de huit pour cent au cours des dix dernières années.

