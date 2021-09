Fonds négocié en bourse ETF

Amplifiez les fichiers pour un ETF Crypto et DeFi, Invesco tandis que Galaxy Digital opte pour un ETF Bitcoin physique

AnTy22 septembre 2021

L’analyste de Bloomberg, Mike McGlone, s’attend à ce qu’un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme soit approuvé en premier, et cela pourrait être dès “fin octobre”, ce qui, selon lui, ouvrirait une “fenêtre pour un afflux massif d’argent”.

Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis refuse d’approuver un ETF Bitcoin à ce stade, les entreprises restent plus optimistes que jamais et continuent de demander le même.

Cette semaine, Invesco et Galaxy Digital ont déposé une déclaration d’enregistrement conjointe pour un ETF Bitcoin adossé physiquement.

Invesco a déjà déposé sa candidature pour un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme à la SEC, pour lequel une décision est attendue en octobre.

En fait, avec le président de la SEC, Gary Gensler, signalant son ouverture à un ETF lié à des contrats à terme qui offre plus de protection aux investisseurs, le marché espère l’approbation d’un tel ETF cette année.

Selon le stratège en matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, ce n’est qu’une question de temps pour que le premier ETF Bitcoin soit approuvé.

Dans une interview, McGlone a parlé du Canada étendant son avance sur les États-Unis en approuvant les FNB Bitcoin et Ether et que des capitaux circulent des États-Unis vers les produits de cryptographie institutionnels du Canada.

Mais il ne s’attend pas à ce que les législateurs américains manquent cela plus longtemps, et cela pourrait se produire «potentiellement d’ici la fin octobre». Selon lui, il s’agira probablement d’abord d’un produit adossé à des contrats à terme, ajoutant qu’il ouvrirait toujours une “fenêtre de légitimation pour un afflux massif d’argent”.

Voici la liste mise à jour des dépôts de crypto ETF/fonds américains. Invesco s’associe à Galaxy pour ce dernier dépôt « physique » #Bitcoin ETF en vertu de la loi de 1933. https://t.co/HDPmZ3AvnQ pic.twitter.com/CQjm4qDNxZ – James Seyffart (@JSeyff) 21 septembre 2021

Pendant ce temps, Amplify s’attaque au vaste marché de la cryptographie et au secteur de la finance décentralisée (DeFi). L’application Amplify Decentralized Finance & Crypto Exposure ETF (le « Fonds ») demande l’approbation du fonds pour investir dans des contrats à terme Bitcoin, des fonds Bitcoin canadiens et des entreprises qui détiennent plus de 50% de leurs actifs nets en BTC, Ether ou tout autre crypto-monnaie «liquide».

« Initialement, le Fonds prévoit d’investir directement jusqu’à 15 % de son actif total dans Grayscale Bitcoin Trust (« GBTC ») et dans les FNB de bitcoins canadiens investissant dans le bitcoin.

Le Fonds cherche également à investir au moins 40 % de ses actifs nets sur le marché DeFi, qui comprend les mineurs de blockchain de financement décentralisé, les intégrateurs d’actifs numériques et de financement décentralisé, les applications de financement décentralisé et les sociétés de financement décentralisé à pré-revenus.

Cependant, le prospectus n’est pas encore terminé et des rôles clés restent à pourvoir, comme celui de dépositaire de bitcoins.

