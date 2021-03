Amplify.ai: améliorer l’engagement de la marque

Kartik Walia, responsable des opérations, Inde, Amplify.AI

Par Srinath Srinivasan

Avec un secteur du e-commerce en plein essor, la présence en ligne des entreprises et de leurs marques a atteint un niveau record. Les marques utilisent plusieurs plates-formes sociales pour interagir avec les clients et offrir une assistance à leurs préoccupations et intérêts. Il existe des équipes de médias sociaux dédiées pour répondre au contenu généré par les clients sur la marque. Afin de leur permettre de le faire à grande échelle et de réduire les coûts tout en réduisant le temps nécessaire pour le faire, Amplify.ai propose des produits et services d’intelligence artificielle propriétaires capables de comprendre et de répondre de manière contextuelle aux clients.

«Dans un premier temps, nous apprenons à connaître les exigences, puis nous déployons notre algorithme. Avec plus d’instances et de données des clients, nous formons le système et améliorons leurs réponses. De cette façon, les marques peuvent modérer leurs plateformes sociales, en particulier la section des commentaires », explique Kartik Walia, responsable des opérations, Inde, Amplify.ai, parlant de l’utilisation d’algorithmes pour la modération des commentaires.

En ce qui concerne la découverte de produits, le reciblage marketing et le support client, le chat est devenu un investissement marketing par excellence pour que les marques s’engagent avec les clients. «L’IA a un pouvoir immense pour aider les marques à capturer et fidéliser leurs clients. Cela fait toute la différence si une marque peut atteindre ses clients et visiteurs avant que leur attention ne soit perdue. Dans de tels scénarios, un simple message instantané dans leur boîte de réception serait très utile », explique Walia. L’offre de chat de l’entreprise résout exactement la même chose. Le cas d’utilisation s’étend au-delà du commerce de détail, à plusieurs autres campagnes, secteurs d’activité et avec le SMS comme mode supplémentaire de ciblage des clients.

Outre les avantages financiers offerts par les offres, les marques bénéficient également de la rationalisation de leurs plateformes sociales avec des interactions civiles. «Nous avons rencontré des cas où des individus et des marques ont été victimes d’abus en ligne. Dans de tels cas, nos systèmes sont intervenus et ont supprimé les commentaires abusifs », déclare Walia.

Le véritable défi pour la startup consiste à équilibrer les exigences de la marque avec la liberté d’expression et les préjugés. «C’est un processus évolutif. Parfois, nous devons répondre à un appel pour savoir si les exigences de la marque restreignent la liberté d’expression des clients sur le domaine public et transmettent l’apprentissage au système. De plus, en fonction de la personne qui écrit les codes, il y a des préjugés involontaires qui peuvent apparaître à un moment inattendu », partage Walia. «Pour ce qui est du chat, nous devons le rendre hybride, pour que les clients ne soient pas irrités par les bots», ajoute-t-il.

Au cœur des offres d’IA, l’entreprise essaie constamment d’ajouter une touche humaine et de prévenir ces défis aux stades de développement. La startup a levé 3 millions de dollars de financement dans son cycle de démarrage auprès de SV Angel et Costanoa Ventures et emploie 25 personnes en Inde, dans le but de s’étendre à d’autres zones géographiques en 2021.

