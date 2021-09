AmplifyX lance la première galerie de musique NFT sur Tezos | Invezz

En partenariat avec Nicole Tamer Art Gallery, AmplifyX a lancé aujourd’hui la toute première galerie de musique pop-up NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Il mettra en vedette des artistes de Detroit. AmplifyX est un marché de la musique NFT construit sur la blockchain Tezos (XTZ / USD). Avec la Nicole Tamer Art Gallery, ils lanceront le Detroit Culture Club.

AmplifyX crée un ensemble d’outils numériques permettant aux créateurs de financer et de monétiser leur travail

Fondé par des fans de musique de différentes industries, AmplifyX vise à créer un monde meilleur pour les créateurs. En exploitant la puissance des NFT, ils leur permettent de financer et de monétiser leur travail sur le Web 3.0. Le PDG d’AmplifyX, Adam Cowherd, a déclaré :

Au cours des derniers mois, la plupart des gens ont beaucoup entendu parler des TVN, mais peu de gens les possèdent. Chez AmplifyX, nous essayons de changer cela. L'un de nos objectifs est de rendre l'achat d'un NFT aussi simple que l'achat d'un t-shirt en ligne.

La galerie de musique pop-up NFT du Detroit Culture Club est située dans le bâtiment David Whitney au centre-ville de Detroit. Il ouvrira le mercredi 29 septembre à partir de 18h00. M. À 21h00. M. EDT, et mettra en vedette Rocky Badd, Jay Vinchi, Tiny Jag, Kid Vishis et d’autres artistes. Les visiteurs pourront acheter NFT avec une carte de crédit. Ils profiteront d’une soirée de musique live, d’art, de vin et plus encore, et recevront un NFT gratuit pour commémorer ce moment historique.

Tezos est l’une des blockchains les plus vertes et les plus durables

Avec une couche originale de Proof-of-Stake 1, Tezos est l’une des blockchains les plus vertes et les plus durables du marché. Les développeurs peuvent créer facilement des produits et des applications puissants et décentralisés. Des marques et des projets comme OneOf, Ubisoft, Interpop, Red Bull Racing Honda, McLaren Racing et bien d’autres sont en cours de développement sur la blockchain Tezos.

Bientôt la huitième mise à jour de Tezos

Sans avoir à s’appuyer sur des hard forks, les participants au réseau proposent, votent et adoptent toujours des améliorations. La huitième mise à jour pour Tezos arrive bientôt. Les mises à jour précédentes ont amélioré les normes des jetons, réduit les frais d’essence de 70 % et augmenté la vitesse des transactions. Il s’agit de l’un des écosystèmes de blockchain à la croissance la plus rapide avec plus de 4,8 millions d’appels de contrats en septembre.

