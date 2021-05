Amplitude acquiert la start-up d’analyse de données client basée à Seattle de manière itérative

Itérativement PDG Patrick Thompson.

Nouvelles de l’acquisition: La société d’intelligence produit de San Francisco, Amplitude, a acquis la start-up de Seattle par itération. Fondée en 2019 par des vétérans d’Atlassian et de Microsoft, Iterativement vend des logiciels aux équipes de données et de produits pour le suivi de l’analyse client. L’idée est de contribuer à éviter les problèmes de qualité des données dès le début de la saisie et de disposer des données clients standardisées en un seul endroit.

Plus tôt cette année, une levée itérative de 5,4 millions de dollars auprès de Gradient Ventures, le fonds de capital-risque axé sur l’IA de Google, ainsi que de Fika Ventures et PSL Ventures. La société est dirigée par le PDG Patrick Thompson, qui a cofondé Iterately avec Ondrej Hrebicek. Ils travaillaient auparavant ensemble chez Syncplicity, une start-up de partage de fichiers cofondée par Hrebicek qui a été acquise par EMC en 2016.

Itérativement continuera à fonctionner comme une unité au sein d’Amplitude, qui a levé près de 200 millions de dollars pour son logiciel qui aide les entreprises à prévoir l’impact des nouvelles fonctionnalités du produit. Plus de 70% des clients d’Iterately sont déjà des utilisateurs d’Amplitude.

«Dans Amplitude, nous voyons un allié dans la recherche de solutions aux problèmes aigus liés à la qualité des données», a écrit Thompson dans un article de blog.