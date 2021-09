Ampoule intelligente multicolore à petit prix, chez TP-Link et pour seulement 14,99 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez une Smart Home, vous ne pouvez pas manquer d’ampoules WiFi. TP-Link est l’une des marques leaders du secteur et vend également des modèles vraiment abordables.

Petit à petit ces dernières années, l’électronique intelligente a envahi pratiquement tous les foyers, non seulement avec la montée en puissance des enceintes intelligentes, comme l’Echo d’Amazon, mais aussi grâce à d’autres appareils, comme les robots aspirateurs et les ampoules WiFi.

Ces derniers gadgets sont aussi les moins chers que vous puissiez ajouter à votre maison connectée, puisqu’il existe des modèles aux tons chauds à moins de 10 euros, et d’une marque de confiance comme TP-Link, leader du secteur. Ce fabricant vend maintenant un nouveau modèle RGB qui est aussi très bon marché, puisqu’il ne coûte que 14,99 euros sur Amazon.

Cette ampoule intelligente multicolore peut être contrôlée depuis votre mobile ou via des assistants virtuels. Il est économe en énergie et a sa propre application.

C’est le TP-Link Tapo L530E et en plus d’être multicolore et entièrement configurable en ton et en intensité, il est compatible avec des assistants tels qu’Alexa et Google Assistant, donc si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison vous pourrez le contrôler en disant par exemple “Alexa, réglez la lumière du salon à 50 %”.

Si vous ne possédez pas l’un de ces haut-parleurs, ce n’est pas un problème, puisque TP-Link a sa propre application, à partir de laquelle vous pouvez contrôler absolument tout sur vos gadgets, y compris cette ampoule intelligente.

La possibilité de modifier la couleur est intéressante pour modifier ainsi l’environnement que vous souhaitez créer chez vous, bien que si vous préférez, vous pouvez simplement utiliser un ton chaud des ampoules “normales”, ainsi que baisser la luminosité pour économiser la lumière ou réduire les désagréments .

L’un des rares inconvénients de cette ampoule intelligente est qu’elle n’offre pas la livraison gratuite d’Amazon, à moins que vous ne soyez un utilisateur de leur service Prime ou que vous achetiez au moins deux ampoules.

La livraison est gratuite à partir de 29 euros, donc En ajoutant deux unités à votre panier, vous pouvez les recevoir chez vous sans avoir à débourser un centime supplémentaire.

