Ampoule LED Wi-Fi Immensa: un éclairage intelligent pour les maisons intelligentes

En termes simples, il permet au consommateur fier de créer l’ambiance parfaite à la maison en un seul clic.

Alors que les gens continuent à passer plus de temps à la maison, les personnes enclines au numérique utilisent des appareils intelligents et recherchent des solutions flexibles qui améliorent leur vie.

À cette fin, Crompton Greaves Consumer Electricals a collaboré avec la plate-forme de commerce électronique Amazon pour présenter Immensa, une lampe LED compatible Wi-Fi et Bluetooth. Au prix de Rs 999, cette lampe LED apporte de l’intelligence avec une touche de style; il assure le confort d’utilisation de l’éclairage via son application ainsi que la commodité de le gérer partout et à tout moment via ses commandes vocales. En termes simples, il permet au consommateur fier de créer l’ambiance parfaite à la maison en un seul clic.

Immensa est à la fois dimmable et réglable, il peut être associé à plusieurs appareils intelligents. Un utilisateur peut explorer 16 millions de couleurs pour créer le cadre parfait qui convient à n’importe quel décor ou occasion en utilisant «Scènes». On peut contrôler cette lampe LED via des assistants vocaux — Amazon Alexa ou Google Assistant.

Les utilisateurs peuvent contrôler les ampoules de n’importe où via Wi-Fi avec l’application mobile de Crompton «MyCrompton». On peut facilement basculer entre les nuances de blanc, blanc chaud et blanc froid en ajustant l’onglet «Blanc» sur l’application pratique pour n’importe quelle tâche pendant la journée ou la nuit. Les utilisateurs peuvent également créer et stocker des schémas d’éclairage personnalisés pour compléter leurs activités.

Immensa est livré avec 9W; 830 lumens; une large protection de tension de 140 V-300 V et une protection contre les surtensions de 2,5 KV.

Prix ​​public estimé: Rs 999

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.