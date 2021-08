Ampoule Xiaomi WiFi à 4,99 euros : pourquoi profiter de cette aubaine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’ampoule blanche de base Xiaomi est l’une des meilleures options pour introduire des ampoules connectées à votre maison et les contrôler depuis votre application ou depuis Alexa.

Xiaomi, au-delà des téléphones mobiles, est une entreprise qui fabrique ou aide à fabriquer de nombreux produits pouvant être utilisés au quotidien. Tant qu’il peut être inclus dans votre cloud, ils s’en soucient. L’un de ses produits les plus célèbres de ce type est les ampoules intelligentes.

Xiaomi a deux types d’ampoules, en blanc et un autre RVB capable d’afficher des millions de couleurs. En ce moment, vous pouvez obtenir votre ampoule blanche pour moins de 5 euros chez Media Markt, l’une de leurs meilleures offres.

Cette ampoule intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant. Son prix abordable en a fait une référence sur le marché espagnol, même si les unités sont rares.

Le prix de cette ampoule est une vraie aubaine. Non seulement cela vous coûtera ce qu’un café avec garnitures et extras vous coûte souvent, c’est un produit très pratique.

Media Markt le met en vente pour une durée limitée et est une de ces bonnes affaires que nous vous recommandons vivement de ne pas manquer.

En général, toutes les ampoules intelligentes avec WiFi sont pratiques, mais celle de Xiaomi l’est encore plus grâce au fait qu’elle dispose d’un très grand écosystème de produits connectés, dont vous pouvez profiter avec son excellente application Mi Home.

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles cette ampoule intelligente vous intéresse tellement en ce moment.

Une ampoule connectée à moins de 5 euros

Le prix est une vraie aubaine. Oui, elles sont toujours plus chères que les ampoules LED traditionnelles, mais de moins en moins.

Pour 4,99 euros vous avez cette ampoule Xiaomi, mais nous vous recommandons d’en acheter plusieurs afin de remplir votre maison d’un éclairage intelligent.

Les frais de port sont de 1,99 euros, mais si vous achetez plusieurs unités, les frais de port sont maintenus. De plus, vous pouvez toujours choisir la collection gratuite dans l’un de ses magasins physiques le plus proche.

Ampoule LED blanche avec contrôle de luminosité

Les caractéristiques de cette ampoule sont comme celles de base blanches que vous pouvez acheter. Plus précisément, cette ampoule est de 2700K blanc chaud.

Tu auras une luminosité allant jusqu’à 810 lumens et à partir de l’application, vous pouvez contrôler la luminosité, d’une douce parfaite pour le matin au réveil, ou plus intense pour les après-midi et les nuits plus sombres. Il a également une durée de vie utile allant jusqu’à 25 000 heures, c’est-à-dire 11,4 ans.

Avec l’application Xiaomi, vous pouvez facilement contrôler le niveau de luminosité vous voulez en faisant glisser votre doigt de haut en bas jusqu’à ce que vous atteigniez le point qui vous intéresse le plus.

Connexion WiFi et contrôle depuis l’application

Cette ampoule se connecte aux réseaux WiFi 2,4 GHz. Ne nécessite pas de connexion à un hub ou à un pont, sinon directement à votre routeur. En téléchargeant Mi Home sur votre mobile Android ou iPhone, vous pourrez avoir le contrôle total de l’ampoule.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à partir de son application, par exemple, définir des heures pour l’allumer automatiquement ou l’associer à d’autres ampoules dans la même pièce afin qu’elles s’allument ou s’éteignent en même temps.

L’application vous permet également de partager son contrôle avec d’autres utilisateurs de l’application Xiaomi, afin que d’autres membres de votre famille ou de votre appartement puissent contrôler les lumières depuis leur mobile.

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Si vous utilisez un Enceinte Amazon avec Alexa ou une enceinte ou l’assistant Google sur votre mobile Android, Vous pouvez également contrôler ces ampoules avec votre voix.

Une fois que vous l’avez configuré dans l’application, vous pouvez l’exporter vers l’application de votre assistant préféré et ainsi créer des pièces avec d’autres produits ou combinaisons d’ampoules.

Avec une simple commande vocale telle que “Alexa éteins la pièce” ou “Alexa, pièce à 50”, vous pouvez contrôler l’activation, la désactivation et même le niveau de luminosité.

