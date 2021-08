Ampoules LIFX A19 vs. BR30 : Quelle est la meilleure pour votre maison ?

Ampoule de tous les jours

LIFX A19

Réflecteur renflé

LIFX BR30

Si vous remplacez une ampoule traditionnelle dans un lampadaire ou un luminaire suspendu, la forme A19 vous conviendra mieux. La forme disperse la lumière sur une zone plus large que le BR30 plus directionnel, et la plus petite taille s’adapte à plus de douilles.

Avantages

Fournit un éclairage omnidirectionnel S’adapte à la plupart des lampes et des luminaires suspendus Compatible avec la voix 550 milliards d’options de couleurs et température du blanc Configuration facile avec Wi-Fi

Les inconvénients

Une base plus large peut ne pas convenir aux luminaires étroits

Pour les plafonniers, les canettes et les projecteurs d’extérieur, le BR30 est une forme idéale qui projette la lumière plus directement que l’A19. Conçu pour servir presque de downlight, le BR30 peut toujours éclairer facilement une pièce entière avec une seule ampoule.

Avantages

Idéal comme plafonnier simple Également bon pour les lampes de canette Utilisation intérieure/extérieure Compatible avec la voix Configuration facile avec Wi-Fi

Les inconvénients

Le dessus plus large peut ne pas convenir à certains luminaires

LIFX propose certaines des meilleures ampoules intelligentes parmi lesquelles choisir qui n’ont pas besoin de hub, mais si c’est votre premier achat, vous pourriez être dérouté par les étiquettes A19 et BR30 sur diverses listes LIFX. Ne laissez pas cela vous effrayer. Vous n’avez pas à vous soucier de problèmes de compatibilité ou d’acheter la « mauvaise » ampoule. Ce sont simplement deux formes différentes pour un même modèle. De manière générale, l’A19 est une ampoule plus universellement applicable qui remplace facilement la forme d’ampoule standard, mais la BR30 peut être plus idéale si vous achetez un projecteur.

Ampoules LIFX A19 vs. BR30 : quelle est la différence ?

Si vous ne connaissez pas bien les normalisations des ampoules (et soyons honnêtes, peu d’entre nous le sont), vous seriez pardonné de confondre A19 et BR30 comme les noms de différents produits LIFX – mais en réalité, ils sont seulement deux des formes standardisées les plus populaires pour les ampoules, quel que soit le fabricant.

Vous choisissez simplement entre deux formes de la même ampoule.

La plupart des lampes intelligentes de LIFX sont disponibles dans l’un ou l’autre facteur de forme, y compris les couleurs LIFX + et LIFX, et votre choix n’affectera pas les spécifications ou les fonctionnalités. Au lieu de cela, lorsque vous choisissez la forme de votre ampoule, vous voudrez considérer comment cette forme affecte la directionnalité de la lumière émise par l’ampoule.

Bien que les ampoules A19 et BR30 de LIFX comportent des extrémités plates, l’A19 est plus étroite et s’intègre plus facilement dans les petits luminaires. Les ampoules A19 sont omnidirectionnelles, ce qui signifie qu’elles disperseront la lumière uniformément dans leur environnement. Cela les rend parfaits pour les lampadaires et les plafonniers suspendus, où vous êtes plus soucieux d’éclairer toute la pièce plutôt que de concentrer la lumière sur une zone particulière.

Si vous recherchez un éclairage plus directionnel, en revanche, la BR30 est un meilleur choix comme l’une des ampoules intelligentes LED les plus lumineuses. BR signifie “réflecteur renflé”, que l’ampoule utilise pour diriger la lumière vers l’avant à partir de son extrémité plate. Cela rend les ampoules BR30 idéales pour les projecteurs où vous voudriez plus de lumière dans une zone concentrée, ainsi que pour les plafonniers où l’ampoule peut faire face directement vers le bas et éclairer la pièce.

Ampoules LIFX A19 vs. BR30 : Dois-je considérer les ampoules LIFX+ ?

En magasinant, vous avez peut-être remarqué qu’en plus des ampoules LIFX ordinaires, il existe également des variantes Plus des ampoules A19 et BR30 – mais quelle est exactement la différence ? Dans le domaine des smartphones, ajouter Plus à la fin d’un nom de produit a tendance à signifier qu’il est plus gros, meilleur, plus cher ou une combinaison des trois.

Avec les ampoules LIFX, tout ce que le suffixe Plus indique, c’est que ces ampoules peuvent émettre une lumière infrarouge. Ceci est invisible à l’œil nu, mais il agit comme un projecteur pour les caméras à vision nocturne, élargissant la plage de visibilité et éclairant les angles morts potentiels. Cela fait des ampoules LIFX + un complément parfait aux caméras de sécurité extérieures, mais si vous cherchez simplement à ajouter de la lumière à votre maison, il n’y a pas beaucoup d’avantages à acheter les ampoules LIFX + (souvent plus chères) par rapport aux modèles d’ampoules LED intelligentes bon marché standard .

Ampoule de tous les jours

LIFX A19 – Ampoule LED intelligente Wi-Fi

Achetez-le pour votre lampadaire ou votre luminaire suspendu.

Bien qu’il ne soit pas génial comme projecteur, la forme A19 disperse la lumière plus uniformément que le BR30. C’est l’ampoule à acheter pour les lampes ou les ventilateurs de plafond, surtout si vous en avez besoin de plusieurs.

Réflecteur renflé

LIFX BR30 – Ampoule LED intelligente Wi-Fi

Idéal pour les éclairages extérieurs et plafonniers.

En raison de sa forme plus plate et plus large, le BR30 est un projecteur avec une sortie plus directionnelle, ce qui le rend idéal pour les zones où vous voulez beaucoup de lumière concentrée.

