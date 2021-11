Ampverse entre sur le marché indien et acquiert 7Sea Esports

Ampverse prétend avoir une communauté de plus de 80 millions de fans

L’organisation d’esports Ampverse a annoncé son lancement en Inde, son quatrième marché opérationnel. Dans le cadre de son incursion sur le marché indien, Ampverse a acquis 7Sea Esports. La société d’esports prévoit également de faire un investissement de plusieurs millions de dollars pour accélérer l’écosystème d’esports et de jeux sur le marché indien, selon un communiqué officiel.

« L’Inde a toujours fait partie de notre plan de croissance et est une opportunité très excitante pour nous compte tenu de l’accélération rapide de l’esport. Nous recherchons des équipes ayant des antécédents de réussite. Plus important encore, nous recherchons des fondateurs qui sont vraiment passionnés par la création d’organisations esports emblématiques qui suscitent un engagement sans précédent avec leurs fans et le marché. 7Sea vérifie toutes ces cases et il s’agit maintenant d’exécuter le plan directeur et de développer tous les aspects de la franchise », a déclaré Ferdinand Gutierrez, PDG d’Ampverse.

Ampverse, fondé en 2019 par d’anciens dirigeants de Twitch, Universal Music et Havas, prétend avoir une communauté de plus de 80 millions de fans à travers son portefeuille d’équipes et de talents du jeu. Actuellement, elle compte plus de 70 employés en Asie du Sud-Est et en Inde. Il a affirmé avoir connu une croissance à trois chiffres de ses revenus d’une année sur l’autre depuis sa création.

Selon Santosh Pecheti, fondateur de 7Sea, même si la scène e-sport en Inde est relativement naissante par rapport à d’autres marchés de la région au sens large, les prochaines années verront une augmentation de la popularité des jeux compétitifs avec plus de compétitions, plus d’équipes, et plus d’entreprises impliquées.

« Avec Ampverse, nous sommes prêts à passer au niveau supérieur. Leur plan pour préparer les joueurs et développer les talents pour concourir au plus haut niveau est ce dont nous avons besoin. Nous sommes également prêts à offrir le meilleur divertissement de sa catégorie aux fans en nous associant aux principaux créateurs de jeux en Inde », a ajouté Pecheti.

