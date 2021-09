“Amrinder, pas l’ancien Punjab CM”: confus pour le capitaine Amarinder Singh, le gardien dit “arrête de me marquer”

Il n’y a qu’une seule syllabe de différence entre le nom de l’ancien ministre en chef du Pendjab et celui du gardien de l’équipe de football indienne Amrinder Singh.

Le gardien de but de l’équipe nationale indienne de football, Amrinder Singh, a exhorté jeudi les médias et les journalistes à ne pas le confondre avec l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, tout en taguant ce dernier sur Twitter. « Chers médias, journalistes, je suis Amrinder Singh, gardien de but de l’équipe indienne de football et non l’ancien ministre en chef de l’État du Pendjab. S’il vous plaît, arrêtez de me taguer”, a tweeté Amrinder Singh.

Le capitaine a rapidement donné une réponse pleine d’esprit sur le tweet du gardien de but. « Je compatis avec toi, mon jeune ami. Bonne chance pour vos jeux à venir », a-t-il écrit.

Je sympathise avec toi, mon jeune ami. Bonne chance pour vos jeux à venir. https://t.co/MRy4aodJMx – Capt.Amarinder Singh (@capt_amainder) 30 septembre 2021

Il n’y a qu’une syllabe de différence entre le nom de l’ancien ministre en chef du Pendjab et celui du footballeur de l’ATKMB.

Alors que tous les projecteurs restent concentrés sur les troubles politiques en cours au Pendjab, Twitter continue d’être en effervescence avec les mêmes tendances qui tournent autour de l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh et de l’ancien chef du Congrès Navjot Singh Sidhu.

La démission du capitaine Amarinder Singh en tant que ministre en chef du Pendjab, suivie de spéculations selon lesquelles il se joindrait au BJP, a accru l’intérêt des utilisateurs de Twitter pour lui. La confusion sur le nom a également laissé plusieurs maisons de presse et journalistes marquer la mauvaise personne dans leurs tweets.

Singh a rencontré mercredi le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et la NSA Ajit Doval jeudi, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait rejoindre le BJP. Cependant, le capitaine a déclaré aujourd’hui qu’il ne rejoindrait pas le BJP, mais qu’il ne resterait pas non plus au Congrès en raison du traitement qui lui a été infligé.

Amrinder Singh a joué pour l’équipe de jeunes du Pune FC, avant de passer dans leur équipe senior, après quoi il a joué dans l’ATK FC pour Hero ISL 2015. Il a depuis joué pour le Bangalore FC et le Mumbai City FC. Il a rejoint l’ATK Mohun Bagan en mai 2021. Le footballeur de 28 ans a été exclu de l’équipe pour les championnats de la SAFF, qui débuteront aux Maldives le 1er octobre, après avoir été testé positif au Covid-19. Il a été remplacé par Dheeraj Singh Moirangthem.

