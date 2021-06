AMST Stock: 15 choses à savoir sur Hot Penny Stock Amesite en tant que fusée d’actions

Amésite (NASDAQ :AMST) l’action connaît un mouvement massif vendredi malgré le manque de nouvelles concernant la société.

Source : fizkes / Shutterstock.com

Voici ce qu’il faut savoir sur l’étrange négociation des actions AMST aujourd’hui.

Alors pourquoi les actions de la société d’apprentissage en ligne sont-elles en hausse ? Cela a probablement à voir avec les commerçants de détail sur les réseaux sociaux. Ces commerçants choisissent souvent des actions bon marché pour augmenter le prix avant de décoller avec les bénéfices. L’idée que les commerçants de détail prennent goût aux actions AMST n’est pas trop surprenante. Le bas prix de l’action en fait une cible facile à manipuler. Cela est vrai pour à peu près n’importe quel penny stock. Ce qui est intéressant dans le mouvement d’aujourd’hui, c’est qu’AMST ne fait pas beaucoup parler de Reddit. En règle générale, la hausse des prix pour des actions comme celle-ci provient de certains forums de discussion Reddit. Cependant, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Au lieu de cela, il semble que d’autres formes de médias sociaux soient l’endroit où ces commerçants de détail collectent. Beaucoup plus sur Twitter (NYSE :TWTR) partagent des mèmes sur le stock et appellent les autres à se lancer et à augmenter encore le prix. Jusqu’à présent, ce plan fonctionne. L’action AMST connaît aujourd’hui des échanges beaucoup plus intenses que ce qui est normal pour elle. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 37 millions d’actions ont changé de mains. Il s’agit d’un pic majeur dans les échanges par rapport au volume d’échange moyen quotidien de la société de seulement environ 573 000 actions.

L’action AMST était en hausse de 13,9% vendredi après-midi, ce qui poursuit un rallye amorcé hier. Malgré cela, les actions sont toujours en baisse de 30% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui veulent voir ce que le marché a d’autre à offrir aujourd’hui peuvent continuer à lire.

InvestorPlace.com offre une couverture étendue du marché avec des plongées approfondies dans les actualités les plus récentes. Cela inclut ce qui se passe avec Ampli (CCC :AMP-USD), Divertissement AMC (NYSE :AMC), et Vertex Pharma (NASDAQ :VRTX). Informez-vous sur les liens suivants !

Plus d’actualités sur le marché du vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques. Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/06/amst-stock-15-things-to-know-about-hot-penny-stock-amesite-as-shares-rocket/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC