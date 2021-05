“ Amusement sauvage ”: les scorpions féroces frappent à nouveau

Quand les héros du rock allemand Scorpions conquis l’Amérique c’était, pour emprunter l’un de leurs titres d’album, le coup de foudre. Tout au long des années 1980, en particulier, le groupe de Hanovre a accumulé des albums d’or et de platine en Amérique pour le plaisir. Leurs sorties se sont non seulement vendues en grand nombre, mais ont eu une réelle durabilité. Pas moins de cinq de leurs titres ont été diffusés pendant plus de 40 semaines sur le Billboard 200.

Rythme de succès

Le 7 mai 1988, le groupe est entré dans ce tableau avec son dixième album studio et le premier en quatre ans, Amusement sauvage. Il contenait le hit n ° 6 du palmarès Hot Mainstream Rock Tracks, «Rhythm Of Love». L’album lui-même n’a pris que quelques semaines pour devenir platine aux États-Unis, et a atteint le n ° 5, leur plus haut sommet jamais enregistré, dans une autre séquence épique de 43 semaines sur le compte à rebours.

Savage Amusement est également devenu platine au Canada et a remporté l’or dans son Allemagne natale ainsi qu’en France, en Finlande et en Suisse. Au Royaume-Uni, où Scorpions s’est vendu régulièrement, il s’agissait de leur quatrième album consécutif dans le Top 20, atteignant le n ° 18.

L’album avait une saveur un peu plus raffinée et moins rauque par rapport aux précédentes versions de Scorpions. Il a également marqué la fin d’une époque, car c’était le dernier à être supervisé par le producteur Dieter Dierks, avec qui ils ont ensuite mis fin à leur relation de 20 ans. Il a été enregistré dans ses Dierks Studios I, II, III, à Cologne, en Allemagne et aux Scorpio Sound Studios à Hanovre.

Monstres de roche

Certains fans ont exprimé leur déception face à la nouvelle version, qui Def Leppard montaient la barre avec leur son à cheval sur le globe. Mais il y avait encore des moments de rock fougueux sur l’album, notamment sur «We Let it Rock… You Let it Roll» et «Love on the Run». Scorpions a célébré la sortie de Savage Amusement en participant au pack live Monsters of Rock, puis en jouant 50 émissions en tête d’affiche en Amérique du Nord.

