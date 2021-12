Amway cherche à accroître les exportations de produits ayurvédiques à base de plantes vers les pays d’Asie du Sud-Est

L’entreprise travaille également au développement de nouveaux produits et à l’innovation dans les domaines de la santé préventive, de la nutrition et du bien-être pour proposer des articles dans des formats d’aliments et de boissons plus larges.

Selon le PDG mondial de l’entreprise, Milind Pant, le leader de la vente directe Amway cherche à accroître les exportations de produits à base de plantes et d’Ayurveda de l’Inde vers les pays d’Asie du Sud-Est.

L’entreprise s’efforce également de développer de nouveaux produits et d’innover dans les domaines de la santé préventive, de la nutrition et du bien-être pour proposer des articles dans des formats d’aliments et de boissons plus larges et pas seulement sous forme de comprimés comme elle l’a fait dans le passé et s’appuyer sur des partenariats comme elle l’a fait avec FMCG majeure ITC.

La société avait prévu d’exporter depuis son usine de fabrication près de Madurai dans le Tamil Nadu, où elle a investi Rs 600 crore.

« Elle a commencé à exporter maintenant vers les pays d’Asie du Sud-Est. Nous avons même commencé à exporter le dentifrice à base de plantes Glister en Indonésie et nous nous tournons vers la Thaïlande et d’autres pays pour cela », a déclaré Pant à PTI.

Déclarant que c’était un bon début, il a ajouté : « Nous avons beaucoup à faire et je pense que tout le travail qui se passe à la fois sur la fabrication et notre intégration en amont, et tous les investissements que nous avons réalisés jusqu’à présent, l’innovation qui se déroule dans les plantes médicinales et l’Ayurveda, a un potentiel en particulier pour l’Asie du Sud-Est d’abord, puis bien sûr, d’autres parties du monde. Lorsqu’on lui a demandé quelle pourrait être l’importance des exportations de l’Inde, Pant a déclaré : « Nous avons pris un bon départ maintenant. Nous l’avons fait au milieu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur les ingrédients entrants, la sécurité de fabrication, la logistique sortante, l’équipe a fait un travail héroïque, en faisant ce début.

« Je suis convaincu qu’avec les normes de qualité élevées, l’innovation prenant soin des produits, cela ne fera qu’augmenter. C’est difficile à dire et à chiffrer aujourd’hui. Il a ajouté : « Je suis très encouragé par la réponse que nous recevons de nos marchés asiatiques à Amway au nombre de produits qui sont maintenant exportés hors de l’Inde. » Lorsqu’on lui a demandé si Amway prévoyait d’élargir sa gamme de produits, il a répondu : « Oui, ce sera dans le domaine de la santé préventive, de la nutrition et du bien-être. » En élaborant, Pant a déclaré : « Ce que nous allons faire, c’est utiliser notre savoir-faire en matière de nutrition et de botanique et l’utiliser (dans) un nouveau format de produit, par exemple, nous passons aux bonbons gélifiés, en plus du travail en cours et Ayurvéda. Donc, nous continuons à innover. L’idée derrière l’innovation est de proposer les produits dans des formats normalement consommés et non sous forme de comprimés.

Citant le partenariat d’Amway avec l’ITC, Pant a déclaré : « Nous avons adopté certains d’entre eux pour les boissons, et nous envisageons ces partenariats pour continuer à innover, et la base entière sera toujours de savoir comment pouvez-vous fournir une meilleure nutrition, pas seulement pour comprimés, comme nous l’avons fait dans le passé, mais dans des formats plus larges pour les aliments et les boissons. Ces innovations sont sur lesquelles l’équipe travaille à la fois seule et en partenariat avec des entreprises comme ITC, a-t-il ajouté.

Déclarant qu’il existe un « potentiel énorme » pour de tels produits, car de nombreux consommateurs sont incapables d’avoir une bonne nutrition en raison du mode de vie moderne, a-t-il déclaré: « Une supplémentation sous une forme ou une autre est donc nécessaire. » Amway utilise la science et la R&D pour voir « comment nous pouvons fournir une efficacité dans des formats qui vont au-delà des comprimés afin que vous puissiez obtenir une pénétration plus élevée et une utilisation plus élevée et une adoption plus élevée d’une nutrition, d’un mode de vie et d’une supplémentation sains ».

