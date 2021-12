Amway considère l’Inde comme l’un des trois principaux marchés prioritaires et vise à augmenter son chiffre d’affaires à Rs 20 000 crore à long terme

« Nous avons 5 lakh micro-entrepreneurs en Inde… Ce nombre doit croître de 10 fois et offrirait une opportunité à 4,5 à 5 millions de plus », a-t-il déclaré.

Amway, le leader de la vente directe, parie gros sur le marché indien et cherche à augmenter son activité à Rs 20 000 crore à long terme, ayant identifié le pays comme l’un de ses trois marchés prioritaires mondiaux avec les États-Unis et la Chine, son PDG mondial Milind Pant a déclaré mercredi.

L’entreprise, qui achèvera ses 25 années d’activité dans le pays au cours des deux années, pense pouvoir développer ses activités ici beaucoup plus rapidement de dix fois son potentiel actuel et ne prendrait pas 25 ans de plus pour y parvenir.

« Nous avons désigné l’Inde comme l’un de nos trois marchés prioritaires dans le monde avec les États-Unis et la Chine. Nous sommes donc très enthousiasmés par le potentiel de l’Inde. C’est l’un de nos trois premiers marchés, pour la croissance et pour l’investissement. Nous pensons que le potentiel de l’Inde est énorme », a déclaré Pant à PTI.

Expliquant la justification de l’optimisme de l’entreprise envers l’Inde, il a déclaré que la pandémie de COVID-19 a accéléré deux tendances – des personnes, en particulier des femmes et des jeunes, à la recherche de micro-entrepreneuriat pour un revenu supplémentaire à travers le pays, en particulier dans les petites villes, et il existe également un accent accru sur le bien-être holistique, ce qui est de bon augure pour Amway.

« Depuis la fondation des (presque) dernières 25 années en Inde, il (Amway) est maintenant en mesure de combiner ces deux tendances de micro-entrepreneurs fournissant ces solutions de bien-être à travers les communautés qu’ils construisent. Alors que nous investissons dans ceux-ci, nous pensons qu’il s’agit d’un potentiel énorme pour l’Inde », a déclaré Pant.

Il a en outre déclaré: « C’est la conversation que nous avons avec l’équipe indienne sur la façon de faire passer l’entreprise indienne, qui est aujourd’hui une entreprise de 2 000 crores de Rs, à une entreprise de 20 000 crores de Rs sur le long terme. » Lorsqu’on lui a demandé combien de temps Amway pourrait le faire, Pant a déclaré: «Je ne pense pas qu’il nous faudra 25 ans pour atteindre cela… Nous avons grandi en 2020. Nous avons grandi en 2021 et nous sommes confiants quant à la croissance en 2022. et au-delà et avant 25 ans, nous serons Rs 20 000 crore. Débordant de confiance, il a déclaré : « Notre activité en Inde a dix fois son potentiel et cela peut être comparé à l’un de nos marchés prospères en Asie comme la Thaïlande, la Chine ou la Corée, où nos entreprises ont une échelle similaire. » Lorsque l’entreprise se développera, Pant a déclaré que le nombre de ses partenaires augmenterait également de manière exponentielle à long terme.

« Nous avons 5 lakh micro-entrepreneurs en Inde… Ce nombre doit croître de 10 fois et offrirait une opportunité à 4,5 à 5 millions de plus », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les investissements pour atteindre l’échelle, il a déclaré: «Nous avons investi en Inde en avance sur la courbe et nous continuerons d’investir en Inde en avance sur la courbe. Nous avons récemment investi au milieu de la pandémie et investi dans quatre nouveaux laboratoires de R&D en Inde dans différentes villes indiennes… » Amway avait précédemment engagé un investissement de 1 000 crores de Rs en Inde, qui comprend 600 crores de Rs pour la fabrication et 170 crores de Rs dans le prochain deux à trois ans dans le pays pour stimuler la recherche et le développement (R&D), l’automatisation de la fabrication et l’innovation.

Commentant la façon dont Amway India a adopté la numérisation à la suite du changement de comportement des consommateurs induit par la pandémie, Pant a déclaré il y a deux ans qu’il y avait un écart entre les États-Unis, la Chine et l’Inde, en particulier entre la Chine et l’Inde au niveau de la numérisation, mais « aujourd’hui le l’écart n’est pas important ».

Les ventes en ligne en Inde ont atteint 70 pour cent des ventes totales actuellement, contre environ 30 pour cent il y a deux ans, a-t-il ajouté.

