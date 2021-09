Amy Adams s’est sentie «humiliée» par «Enchanted 2» et son abondance de chants et de danses

Faire la suite du film Enchanted d’Amy Adams en 2007 a laissé l’actrice se sentir un peu plus désenchantée cette fois-ci. Dans sa dernière apparition dans The Tonight Show, Adams taquine “beaucoup plus de chants et beaucoup plus de danses”, dans ce film mis à jour. Cependant, elle dit que l’activité ajoutée est une expérience beaucoup plus « humiliante » pour elle, car elle a maintenant la quarantaine.

“La dernière fois que j’ai vraiment dansé autant que je suis obligé de danser là-dedans, j’avais 20 ans et maintenant je n’ai plus 20 ans”, a expliqué Adams. “C’est différent dans la quarantaine. Dans mon cœur, j’ai l’air d’avoir la vingtaine quand je danse, puis je regarde la lecture et je me dis : ‘Whoa, ce n’est pas pareil.'”

Elle a ajouté que tous les acteurs originaux étaient de retour pour le nouveau film, disant à Fallon “tout le monde est de retour” avec la nouvelle addition Maya Rudolph. Rudolph jouera le méchant dans l’épisode qui reprend 15 ans après l’original. “Elle joue la méchante, alors nous nous amusons beaucoup ensemble”, a déclaré Adams.

La suite suivra la princesse Giselle (Adams) qui, après avoir été bannie de son royaume d’Andalousie, s’est installée dans le mariage et la vie à Manhattan avec son mari, avocat en divorce, Robert (Patrick Dempsey), et sa fille Morgan –– qui est maintenant adolescente. . Quand elle et la famille emballent et déménagent dans une banlieue nommée Monroeville, Gisele fait face à de nouvelles difficultés alors qu’elle essaie de s’adapter à un nouveau cadre et trouve un nouveau sens pour “heureux pour toujours”.

Adams n’est pas le seul à être sorti de sa zone de confort pour le film. Dempsey a précédemment partagé qu’il chanterait pour la première fois devant la caméra dans le film, demandant aux fans d’être doux lorsqu’ils écoutent sa voix. “Je n’ai jamais chanté en public – pour une raison. Alors soyez indulgents avec moi. J’espère que les fans l’adopteront”, a déclaré Dempsey à Variety en avril. “Mais ils m’ont préparé au succès et les paroles sont vraiment amusantes. Les numéros ont une très bonne chorégraphie.”