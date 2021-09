Amy Adams sur How Disenchanted a beaucoup plus de chants et de danses .

L’attrait des princesses Disney ne meurt jamais, même si elles ne sont pas officiellement des princesses. C’est vrai pour des personnages comme Meg de Hercule, ou Kida de Atlantis : l’empire perdu, mais ce n’est peut-être pas plus vrai pour personne de plus que Giselle, la jeune fille éternellement optimiste des années 2007 Enchanté, joué par Amy Adams.

Les fans attendaient avec impatience une suite pour le personnage de conte de fées qui s’est posé dans l’actuelle ville de New York depuis le film – intitulé Désabusé – a reçu le feu vert en 2010, et maintenant, en 2021, nous avons enfin notre premier vrai coup d’œil derrière le rideau de la production.

Adams est apparu pratiquement sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon pour promouvoir son apparition dans la nouvelle comédie musicale Cher Evan Hansen, mais avec Désenchanté qui vient de terminer le tournage en août, il n’est pas surprenant que la suite fasse l’objet d’une conversation. La nouvelle de la fin du tournage d’Adams a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements de la part du public du studio – sans surprise, compte tenu du statut culte du film auprès des fans de Disney dans le monde entier.

Image via Walt Disney Pictures

CONNEXES: Bryce Dallas Howard dirigera le redémarrage de ‘Flight of the Navigator’ pour Disney +

Adams a décrit l’expérience de Désenchanté comme étant plus intense que son premier tour en tant que Giselle, l’écart de près de quinze ans dans les tournages de films la ralentissant un peu. Le nouveau film, qui a été tourné en Irlande, se veut plus une comédie musicale pure cette fois-ci – plutôt que le style parodique de trois chansons de l’original – ce qui s’est avéré être un peu un défi pour le six fois nominé aux Oscars :

« Il y a beaucoup plus de chants et beaucoup plus de danses, ce qui était une leçon d’humilité. La dernière fois que j’ai vraiment dansé autant qu’on me demande de danser là-dedans, j’avais la vingtaine, et maintenant je n’ai plus la vingtaine. C’est différent dans la quarantaine. Dans mon cœur, j’ai l’air d’avoir la vingtaine quand je danse, puis je regarde la lecture et je me dis ‘Whoa, ce n’est pas pareil.’

La plupart des acteurs originaux d’Enchanted devraient revenir, selon Adams, et seront également rejoints par de nouveaux visages, notamment Maya Rodolphe. Adams a décrit le Demoiselles d’honneur star comme le “méchant” du film, ce qui signifie que nous pourrions bien voir une méchante qui éclipse Susan Sarandon‘s Queen Narissa – ou du moins, celui qui nous fera rire plus.

Désenchanté ne devrait pas arriver sur nos écrans – exclusivement sur Disney + – avant 2022, mais les fans peuvent s’attendre au retour d’Adams, ainsi que Patrick Dempsey, James Marsden, et Idina Menzel quand nous revenons enfin dans le monde de l’Andalasie. Découvrez l’interview complète d’Adams ci-dessous:

CONTINUER À LIRE : Un conte de fées se réalise : « Désenchanté » vient de terminer le tournage

La featurette “Foundation” révèle la tâche gargantuesque consistant à porter le roman influent d’Asimov à l’écran dans l’adaptation d’AppleTV

La prochaine grande série d’Apple arrive la semaine prochaine.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Maggie Boccella

(192 articles publiés)



Maggie Boccella est une fille certifiée avec le pouvoir et amoureuse de tout ce qui concerne la culture pop. Elle est rédactrice pour la télévision et le cinéma chez Collider et se spécialise dans l’écriture sur les médias féministes et dans combien elle aime Boba Fett. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle est l’hôte de BOш15: A David Bowie Podcast, et s’adonne à la peinture, à la photographie et à l’écriture de fiction.

Suite

De Maggie Boccella