Amy Bruni, Adam Berry et Chip Coffey, enquêteurs paranormaux de ‘Kindred Spirits’, donnent un aperçu de la première de la saison 6 de ‘Creepy’ (exclusif)

Lorsque les enquêteurs paranormaux Amy Bruni et Adam Berry avec le médium psychique Chip Coffey reviennent le 18 décembre pour une toute nouvelle saison de Kindred Spirits, le trio admet que la première en sera une pour les livres. Dans le premier épisode de la sixième saison de la série Travel Channel (également en streaming sur discovery+), Bruni et Berry se rendent dans le Massachusetts pour enquêter sur un bâtiment hanté terrorisant quiconque y pénètre. Construit à l’origine en 1892, l’ancien temple maçonnique d’East Bridgewater est entouré de mystère et de traditions locales. Abritant l’une des plus grandes sociétés secrètes d’Amérique, les francs-maçons, une société célèbre pour son obsession rituelle pour la mort et l’au-delà. Alors que Bruni et Berry enquêtent avec un Coffey distant, leurs découvertes les amènent à réaliser de manière intimidante qu’ils pourraient enquêter sur une affaire de meurtre non résolue.

La société étant plutôt réticente au milieu de l’affaire se transformant en une enquête époustouflante à chaque tournant, Bruni décrit les défis de PopCulture.com exclusivement sur la façon dont l’équipe a fait face à son voyage pour découvrir les secrets de la maison. Partageant comment les trois ont fait appel à Sean, un membre franc-maçon pour les aider dans leur enquête, Bruni dit que c’était « agréable » de lui faire partager d’autres détails qu’ils n’ont pas pu trouver dans les textes historiques. « Il pouvait vraiment nous renseigner un peu sur les idées et sur les idées derrière leurs rituels et autres. Mais c’était difficile dans le sens où nous l’avons envoyé là-bas et nous n’avons rien pu entendre de ce qu’il disait », elle a dit. « Nous avons dû accepter de couper tous les sons. Nous n’avons rien entendu de ce qu’il récitait, mais il y avait quelque chose à ce sujet qui a fait monter l’énergie là-bas. Nous sommes un peu coupés, mais je pense que nous j’ai eu assez de goût pour maîtriser la situation. »

(Photo : Travel Channel / Découverte)

Coffey, qui a lu à distance pour l’emplacement, a déclaré à PopCulture que l’énergie de l’ancien bâtiment franc-maçon pourrait se résumer à un seul mot : « Effrayant », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’autre mot. C’était un endroit effrayant, juste différent de certains des autres endroits où nous étions. J’avais l’impression qu’il y avait quelque chose de caché et quelque chose d’inexploré et quelque chose d’introuvable et c’est probablement les meilleurs mots que je puisse utiliser. «

Compte tenu de la façon dont le public pourrait réagir à l’enquête et aux réponses des esprits, Berry dit sans rien gâcher, il fallait qu’ils soient là à l’heure exacte. « Oui, l’activité, parfois, était agressive – mais cette propriétaire de magasin avait déplacé son magasin d’un côté du bâtiment à l’autre et sa véritable inquiétude était que quelqu’un d’autre s’installe ici et je ne veux pas d’eux gâcher l’énergie parce qu’elle se dit : « Nous nous entendons. Cependant, ces choses folles sont arrivées dans le passé et je ne veux pas que cela empire », a-t-il déclaré. « Nous avons fait beaucoup d’enquêtes pour essayer de comprendre qui était cette personne agressive. Chip l’a compris. Nous avons eu une activité autour de cela, mais rien de tel pour nous frapper sur la tête pour dire: » Oh oui, c’est l’activité agressive .’ Mais l’ensemble de l’affaire, lorsque vous regardez l’épisode, se retourne au milieu de celui-ci, et toute notre mission change, et le résultat – je veux dire, je ne comprends toujours pas comment nous sommes arrivés à ce résultat. Je sais comment cela s’est passé. , mais vous ne pouvez même pas écrire ce genre de choses. C’est dingue. »

(Photo : Travel Channel / Découverte)

Berry dit que l’équipe n’avait « aucune idée » que la conclusion allait arriver. « C’est en fait comme cela que cela fonctionne pour nous la plupart du temps. C’est comme une courbe », a-t-elle déclaré. Coffey ajoute que lorsque le moment est arrivé, il était assis à la maison lorsque Bruni et Berry l’ont appelé pour lui dire ce qu’ils avaient trouvé. « [They] m’a dit ce qui s’est passé et je suis comme – c’était juste – vous devez le regarder pour le croire. C’est tout le problème », a-t-il déclaré, choqué.

Kindred Spirits sera diffusé le 18 décembre sur Travel Channel avec l’épisode disponible en streaming sur discovery+. Les plans commencent aussi bas que 4,99 $ par mois. Pour plus de détails et un abonnement d’essai gratuit, rendez-vous sur discovery+ !