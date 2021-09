Amy Coney Barrett est une « vraie servante », affirme l’animatrice de MSNBC dans un segment sur la loi sur l’avortement au Texas

in

Un animateur du réseau libéral MSNBC a visé samedi la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, à la suite de la récente décision du tribunal de ne pas bloquer la nouvelle loi sur l’avortement au Texas.

Bien que ne mentionnant pas Barrett par son nom, il était clair que l’hôte Tiffany Cross faisait référence à la justice qui a été nommée au plus haut tribunal du pays en 2020 par l’ancien président Donald Trump.

L’insulte est survenue après que Cross ait accusé les républicains d'”hypocrisie” pour s’être opposés à l’avortement tout en soutenant les droits du deuxième amendement à la possession d’armes à feu et en s’opposant aux restrictions sur les coronavirus.

La juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett. (Presse associée)

LE JUGE DU TEXAS PROTEGE TEMPORAIREMENT LES CLINIQUES DE L’ÉTAT DES POURSUITES DU GROUPE ANTI-AVORTEMENT

“C’est de l’hypocrisie pour moi, ces législateurs républicains se taisent en prétendant qu’ils sont pro-vie, mais ils autorisent les Texans à porter des armes sans permis ou sans formation”, a déclaré Cross, selon Mediaite.com.

“Ils sont contre les vaccins salvateurs et les mandats de masques”, a-t-elle ajouté.

Tiffany Cross, animatrice de MSNBC.

Plus tard, elle a déclaré: “Toute cette affaire, à propos de la protection du fœtus alors qu’ils se soucient si peu de la vie dans ce pays, dépasse l’entendement. S’ils ont l’impression qu’ils doivent vraiment détester les femmes au Texas et dans tout le pays, comment est-ce possible la Cour suprême a permis que cela soit maintenu?

“Je sais qu’ils n’ont pas statué là-dessus, mais ils peuvent statuer plus tard”, a poursuivi Cross. “Mais nous avons une vraie servante sur le terrain. Alors je dois vous dire que je ne suis pas enthousiaste à l’idée de dépendre d’elles pour me protéger et protéger mon droit de choisir.”

La référence à “la servante” fait référence à “The Handmaid’s Tale”, un roman de 1985 de l’auteur canadien Margaret Atwood qui raconte un avenir dans lequel le gouvernement américain a été renversé et remplacé par une société dans laquelle le seul rôle des femmes est de servir les hommes. Il est ensuite devenu une série télévisée mettant en vedette Elisabeth Moss.

Elisabeth Moss joue Offred dans “The Handmaid’s Tale”. (MGM)

Mercredi soir, la Cour suprême a rendu une décision 5-4, choisissant de refuser de bloquer une nouvelle loi texane sur l’avortement qui est entrée en vigueur plus tôt dans la journée. La loi interdit la plupart des avortements dans l’État et permet aux citoyens privés de poursuivre quiconque aurait été impliqué dans un avortement, autre que la patiente.

Les juges Barrett, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh ont appuyé la décision majoritaire.

Les trois juges libéraux de la cour – Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Stephen Breyer – ainsi que le juge en chef John Roberts étaient dissidents. Kagan a qualifié la loi du Texas de « manifestement inconstitutionnelle ».

Vendredi, un juge du Texas a émis une ordonnance d’interdiction temporaire protégeant les cliniques d’avortement du Texas des poursuites intentées par des groupes anti-avortement pendant deux semaines, une audience sur l’injonction étant prévue le 13 septembre.

Des observateurs juridiques ont affirmé que la loi du Texas pourrait jeter les bases de l’annulation de Roe v. Wade, la décision de la Cour suprême de 1973 qui légalisait l’avortement aux États-Unis.