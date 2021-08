Amy Cooper dit qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’appeler la police sur Christian Cooper ⋆ .

Amy Cooper, connue sous le nom de « Central Park Karen », parle de sa rencontre qui a fait la une des journaux avec un ornithologue amateur noir en mai dernier.

S’exprimant sur le podcast “Honnêtement avec Bari Weiss”, Cooper a déclaré qu’elle avait épuisé “toutes les options” avant d’appeler le 911 sur Christian Cooper (aucun lien) lors de leur confrontation houleuse à Central Park à propos de son chien déchaîné.

“Je ne sais pas si, en tant que femme seule dans un parc, j’avais une autre option”, a déclaré Amy sur le podcast mardi, rapporte le New York Post.

theGRIO précédemment rapporté, Amy et Christian se sont entraînés alors qu’il observait les oiseaux dans une zone du parc appelée The Ramble. Le Ramble est souvent connu pour ses possibilités d’observation des oiseaux, où les ornithologues amateurs peuvent apercevoir certaines des quelque 230 espèces trouvées dans les bois, selon le site Web de Central Park.

Amy affirme qu’elle était sur le point de laisser son chien en laisse lorsque Christian l’a menacée si elle ne se conformait pas, et a dit qu’il ferait quelque chose qu’elle “n’allait pas aimer”.

« J’essaie de comprendre, vous savez, qu’est-ce que cela signifie ? C’est une attaque physique contre moi ? C’est pour mon chien ? Genre, qu’est-ce qu’il est sur le point de faire ? a-t-elle dit sur le podcast. « C’est à ce moment-là qu’il a sorti des friandises pour chiens et l’a appelé. “

Elle a dit que Christian tenait un casque de vélo et qu’elle craignait qu’il ne frappe le chien avec.

“Je me dis : ‘Oh mon Dieu, est-ce que ce type va aimer attirer mon chien et essayer de le frapper avec ce casque de vélo ?'”, a-t-elle poursuivi.

Christian a commencé à la filmer avec son téléphone portable alors qu’elle appelait le 911 et prétendait à tort qu’un homme noir menaçait sa vie.

“C’est vraiment bizarre parce qu’il est toujours là, vous savez, la même posture très physique, et tout à coup sort de lui cette voix d’un homme qui a été très dominant envers moi”, a-t-elle déclaré.

« Soudain, vous savez, presque cette voix victimisée [sic], [saying,] « Ne t’approche pas de moi. Ne t’approche pas, continua-t-elle. “Comme, presque comme s’il était terrifié par moi … Pour moi, c’est encore plus terrifiant maintenant parce que vous ne me criez plus dessus – si vous continuiez à me crier dessus, au moins c’était cohérent, mais maintenant tout son comportement verbal a changé.”

Amy a déclaré qu’elle avait décidé d’appeler le 911 après que Christian ait refusé d’arrêter de la filmer.

« J’avais exploré toutes mes options. J’ai essayé de partir. J’ai essayé de chercher quelqu’un dans les environs », se souvient-elle. « Il n’y avait aucun bruit, aucun son. Et c’était, vous savez, ma dernière tentative pour espérer qu’il démissionnerait et me laisserait tranquille.

Les accusations de délit qui ont été déposées contre Amy pour avoir faussement accusé Christian de la « menacer » ont été rejetées plus tôt cette année. L’affaire aurait été jetée après qu’elle ait terminé cinq séances de thérapie. L’incident viral l’a amenée à se faire licencier de son travail.

Plus récemment, elle a déposé une plainte contre son ancien employeur pour l’avoir qualifiée de raciste.

“Je suis terrifiée à l’idée de promener mon chien, car que se passe-t-il si quelqu’un me voit entrer dans une maison et se rend compte que c’est là où je vis”, a déclaré Amy sur le podcast. « Donc, parfois, je le conduis sur un terrain éloigné ou quelque chose juste pour jouer avec lui.

«Mais c’est quand même difficile. Il y a un beau sentier de randonnée sur lequel j’aimerais l’emmener. Je ne peux pas l’emmener là-bas parce que je suis terrifié à l’idée d’aller dans les bois avec lui.

Amy et Christian n’ont pas parlé depuis l’incident, mais elle semble ouverte à un dialogue avec lui.

“J’ai des millions de questions, bien sûr, dans ma tête ou des choses que j’aimerais dire, mais celle avec laquelle je voudrais vraiment commencer et ouvrir cette conversation est :” Tu m’as fait peur “”, a-t-elle déclaré. . “Et vraiment, laissez-le là et laissez-lui le soin de me répondre sur ce qu’il veut dire parce que je pense que cela ouvre la porte à une conversation.”

Christian Cooper n’a pas encore répondu publiquement aux commentaires d’Amy.

