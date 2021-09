Amy de Married At First Sight UK révèle des secrets dans les coulisses .

Married At First Sight UK touche enfin à sa fin après des semaines de drame, de larmes et de trahisons occasionnelles. Les derniers épisodes verront les cinq couples lors d’une cérémonie de renouvellement de vœux où ils décideront de rester ensemble ou de mettre fin à leur voyage après des mois de mariage avec un parfait inconnu. Amy Christophers, 34 ans, est une personne qui a certainement eu un voyage un peu rocailleux avec son partenaire.

Amy est originaire de Cornwall et dans sa vie de tous les jours, elle est une influenceuse avec plus de 100 000 abonnés et une présentatrice pour Racing TV. Au début de Married At First Sight UK, Amy était jumelée à Josh, 26 ans, et bien qu’ils n’aient eu aucun problème à s’entendre physiquement, ils ont parfois eu des difficultés émotionnelles.

Le couple a été filmé en train de se disputer à plusieurs reprises, mais Amy insiste sur le fait qu’ils adorent “se dissoudre” et maintenant, dans l’épisode de ce soir, ils devront prendre la décision finale de rester ensemble ou de rompre.

The Tab a parlé à Amy pour savoir ce qui s’est vraiment passé pendant le tournage de Married At First Sight UK, y compris comment la situation de DM s’est matérialisée, les règles strictes qu’ils devaient suivre et quels acteurs sont toujours dans la discussion de groupe.

Voici les secrets du tournage des coulisses d’Amy de Married At First Sight UK :

Les producteurs ont planifié la révélation du DM

L’une des plus grandes controverses de Married At First Sight UK cette saison a été la révélation de Morag qu’elle avait reçu un DM de Josh avant le spectacle et qu’il avait aimé un certain nombre de ses photos.

Amy a expliqué à The Tab que les producteurs avaient découvert les DM, puis organisé le déjeuner des dames afin qu’il puisse être discuté.

Elle a déclaré: “Ce n’était pas du tout scénarisé, mais si les choses se sont passées hors caméra, ils disent alors” Eh bien, vous savez que cela fait partie de votre histoire, nous devons l’inclure maintenant. “

« Donc, la chose DM qui a ensuite été intégrée au scénario, c’était comme« Wow, est-ce que nous intégrons cela ? » C’est une émission de divertissement et s’ils découvrent des potins juteux, ils voudront les inclure.

Amy a révélé que la situation de DM ne l’avait pas empêchée d’être amie avec Morag et elle la comptait avec Alexis et Marilyse comme ses amis les plus proches de la série.

Il y a une discussion de groupe

Amy est toujours en contact avec la majorité du casting. Elle a révélé qu’il y avait même une discussion de groupe MAFS, mais elle et Josh ont quitté la discussion car Amy a dit qu’elle n’appréciait pas les messages constants.

Elle a dit: «Oui, moi et Josh ne sommes pas dans le groupe, il y a pas mal d’autres personnes qui ne le sont pas. Pas pour une raison dramatique, je déteste juste que mon téléphone sonne tout le temps.

“Si quelqu’un veut m’envoyer un message comme il suffit de m’envoyer un message.”

Leurs téléphones ne sont pas réels

Tout comme dans Love Island, les téléphones de MAFS sont spécifiquement destinés à la série et les acteurs ont tous eu leurs vrais téléphones retirés avant le début du tournage.

Ils ne sont autorisés à aucun contact avec le monde extérieur

Comme leurs téléphones sont emportés, les acteurs ont des instructions très strictes pour n’avoir aucun contact avec le monde extérieur. Cependant, Amy a déclaré qu’ils avaient une personne qu’ils étaient autorisés à contacter.

Les producteurs voulaient clairement s’assurer que rien n’avait été divulgué pendant le tournage, car tous les acteurs avaient des chaperons avec eux chaque fois qu’ils quittaient les appartements pour s’assurer qu’ils ne “s’enfuyaient pas”, a déclaré Amy.

Tant de choses ont été laissées en dehors du spectacle

Dans Married at First Sight, nous n’avons que des épisodes de quatre heures par semaine, ce qui signifie que BEAUCOUP de choses ne sont pas montrées.

Amy a dit qu’elle avait vraiment aimé filmer la série car elle et Josh riaient constamment, même l’équipe de tournage n’était pas en mesure de filmer correctement à cause de leur rire.

Elle a dit qu’ils avaient fait une dégustation de vin très amusante pendant leur lune de miel, que le séjour à la maison comprenait de nombreuses margaritas avec ses amis et que le spirite était “au niveau supérieur”.

Se mêler aux appartements n’était pas autorisé

Amy a déclaré à The Tab que même si les couples vivaient tous dans le même immeuble à Brighton, ils n’étaient pas censés se mélanger les uns aux autres et les couples restaient tous dans leur propre appartement.

Ils ont joué « What Do You Meme ? »

Bien qu’Amy ait révélé que les couples devaient rester principalement seuls, vers la fin du tournage, de nombreux acteurs se réuniraient et joueraient “What Do You Meme?”.

Amy a dit qu’elle aimait les mèmes de la série et qu’elle souhaitait créer une édition MAFS de “What Do You Meme?” et offrez-le à tout le monde.

Elle a déclaré: «Nous avons été autorisés à aller boire un verre, comme des boissons raisonnables et en fait, nous nous réunissons tous et jouons« What Do You Meme?

« En fait, je veux aimer rassembler tous les mèmes que les gens ont créés pendant la série et je veux faire une édition spéciale MAFS UK de ‘What do You Meme?’ et je vais le donner à tout le monde pour Noël.

Désolé le casting de MAFS mais nous venons de gâcher votre cadeau de Noël.

Il s’écoulait généralement une semaine entre chaque dîner

Les dîners sont une caractéristique importante de la série et sont généralement ceux où le drame entre les acteurs se déroule le plus.

Amy a déclaré que le tournage des dîners pouvait parfois durer 12 heures et qu’il s’écoulait généralement une semaine entre chaque dîner, ce qui donnait aux couples suffisamment de temps pour travailler sur leur relation.

Pendant les visites à domicile, ils n’étaient pas autorisés à embrasser leurs amis

Le tournage de l’émission a eu lieu pendant l’assouplissement des restrictions de verrouillage, ce qui signifie que pendant les séjours à domicile, les acteurs n’ont pas pu embrasser leurs amis et leur famille.

“Pendant le séjour à la maison, c’est pourquoi j’étais si émotif, je savais que je voyais mes meilleurs amis. Et c’était Covid donc nous n’avions pas le droit de nous approcher de nos amis. C’était donc vraiment difficile », a déclaré Amy.

Ils avaient accès à un thérapeute et à différentes chambres pour dormir

Dans le cadre des mesures de sauvegarde, tous les acteurs avaient accès à un psychologue et pouvaient parler aux experts en cas de besoin.

De nombreux couples passaient également du temps dans d’autres pièces s’ils avaient besoin de se séparer.

Amy et Josh ont passé une nuit à part

Bien qu’il y ait eu la possibilité d’avoir des chambres différentes s’ils en avaient besoin, Amy a dit qu’elle et Josh n’avaient passé qu’une nuit séparément, ce qui était lors de leur lune de miel.

Amy a déclaré qu’ils avaient passé 10 heures dans l’avion ensemble à se connaître davantage et qu’ils voulaient juste un peu d’espace pour eux à leur arrivée.

Elle a déclaré: «Nous n’avons pas pris de temps à part à part notre lune de miel, juste parce que nous voulions essentiellement nous détendre. Je voulais faire semblant de bronzer, il voulait se détendre.

«Nous avons passé environ 10 heures ensemble dans l’avion ou autre chose et nous avons été crevés. Ils nous ont demandé si nous aimerions une chambre chacun pour la nuit pour se détendre.

Le tournage a eu lieu entre février et juin

Le processus de tournage de Married At First Sight UK a duré environ quatre mois, Amy a déclaré qu’elle avait commencé le tournage en février et s’était terminée en juin.

Cela signifie que depuis quelques mois, l’ensemble du casting a dû garder le statut de leur relation secret, ce qu’Amy a trouvé très difficile.

Elle a déclaré: “Je suis vraiment douée pour garder les secrets des autres, mais quand il s’agit de mes affaires, je suis assez exubérante et je me dis” oh mon dieu “. C’est juste très difficile de le garder.

Euh, ça veut dire qu’Amy et Josh sont toujours ensemble ?

Amy Christophers est présentatrice pour #Raceday de Racing TV, emmenant les fans de course nouveaux et existants dans les coulisses des réseaux sociaux pour donner vie aux histoires et au buzz d’une journée de course. Suivez leur page Instagram pour en savoir plus.

