Amy Dowden de Strictly Come Dancing a été trollée pour le vaccin Covid ⋆ .

Amy Dowden de Strictly Come Dancing a reçu des abus en ligne pour le vaccin Covid (Photo: Backgrid/BBC)

Amy Dowden, une danseuse professionnelle sur Strictly Come Dancing, a déclaré qu’elle avait été harcelée en ligne pour avoir reçu son vaccin Covid tôt.

La femme de 30 ans est atteinte de la maladie de Crohn, ce qui la rendait éligible au vaccin avant la majorité de son groupe d’âge.

Amy, qui danse dans l’émission de la BBC depuis 2017, est atteinte de la maladie depuis l’âge de 11 ans mais n’a été diagnostiquée qu’à l’âge de 19 ans.

La maladie de Crohn est décrite par le NHS comme une maladie chronique dans laquelle certaines parties du système digestif deviennent enflammées.

Les personnes atteintes de la maladie connaissent généralement des phases de douleurs abdominales intenses, de vomissements sévères, d’épuisement et de diarrhée sanglante, entre autres symptômes.

Elle a parlé à The Mirror de la pêche à la traîne qu’elle a reçue à propos du vaccin.

Amy a la maladie de Crohn (Photo de Dave J Hogan/.)

‘J’étais déçu. Ce sont juste des gens qui tapent sans réfléchir », a-t-elle déclaré à la publication.

La danseuse a également partagé la réponse qu’elle a reçue du public lorsqu’elle a été officiellement diagnostiquée avec la maladie.

Amy a expliqué : « J’ai eu tellement de gens qui ont dit quand j’ai reçu le diagnostic : « Eh bien, ça va vous empêcher de danser » et je me suis dit un peu : « Comment osent-ils ? »

« Cela m’a rendu encore plus déterminé.

La star de Strictly Come Dancing a déclaré précédemment que les médicaments qu’elle prend pour la maladie de Crohn ont incité certaines personnes à avoir honte de leur corps et à la maltraiter.

Dans une interview déchirante, Amy a dit Hello! magazine, elle a déjà eu une poussée et la forte dose de stéroïdes intraveineux qui lui a été administrée à l’hôpital lui a fait prendre du poids.

La star galloise a déclaré: ” Même si cela m’a fait me sentir mieux, cela crée une rétention d’eau, mes hanches, mes cuisses et mes fesses gonflent et mon visage est gonflé.

“Je veux être à mon meilleur sur la piste de danse, mais lorsque vous êtes photographié sous une lumière peu flatteuse et que les gens font des commentaires malveillants sur votre taille, cela peut être très blessant.”

