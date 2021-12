Amy King Duggar partage un message de soutien pour Jana Duggar au milieu des accusations de mise en danger d’enfants

La famille Duggar se soutiendra toujours les uns les autres, peu importe la gravité des circonstances. Amy King (née Duggar) a parlé des récents problèmes juridiques de sa cousine Jana Duggar. Jana est accusée de mise en danger d’enfants. « Je vais appeler ce qui est bien et je vais appeler ce qui ne va pas », a écrit Amy, 35 ans, dans une histoire Instagram à ce sujet, rapporte In Touch Weekly. « Cela ne pouvait pas être intentionnel. Dieu merci, l’enfant allait bien et il a été retrouvé! Je parie que vous étiez épuisé, stressé et simplement épuisé émotionnellement. Regarder plusieurs enfants est difficile! Parce qu’il y en a tellement et vous n’en avez que deux yeux ! C’est une situation très triste et mes pensées vont à @janamduggar, je vous aime. »

L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été accusée d’avoir mis en danger le bien-être d’un mineur. Un greffier de district de l’Arkansas a confirmé la nouvelle à In Touch plus tôt cette semaine. L’incident présumé s’est produit le 9 septembre, et les charges retenues contre Jana ont été déposées le lendemain. Elle a plaidé non coupable et sa prochaine audience est maintenant prévue pour le 10 janvier 2022. On ne sait pas exactement ce que l’affaire implique et comment l’enfant aurait été mis en danger.

Les frères de Jana montrent également leur soutien à leur sœur. Jason et James Duggar ont partagé des sentiments similaires en ligne, note le rapport. James, 20 ans, a posté une photo de sa sœur dans ses histoires Instagram le samedi 11 décembre, avec la légende « Je soutiens Jana Duggar ». Jason, 21 ans, a republié celui de Jame, sous-titrant la photo : « Frère pareil. »

La famille Duggar n’a pas eu la meilleure des chances ces derniers temps. La nouvelle des accusations portées contre Jana est arrivée juste un jour après que son frère Josh a été reconnu coupable de possession et de réception de pornographie juvénile.

Le patriarche et la matriarche de la famille ont publié leurs réflexions concernant le verdict de culpabilité de Josh sur leur blog en ligne. « Toute cette épreuve a été très douloureuse », a écrit le couple. « Aujourd’hui, la grâce de Dieu, à travers l’amour et les prières de tant de personnes, nous a soutenus. Nos cœurs et nos prières sont avec tous ceux qui ont déjà été blessés par CSAM [Child Sexual Abuse Material]. »

Les parents – Jim Bob, 56 ans, et Michelle, 55 ans – ont également déclaré qu’ils « n’arrêteraient jamais de prier pour Joshua et de l’aimer, comme nous le faisons pour tous nos enfants ». Ils n’ont pas encore commenté les accusations de Jana.