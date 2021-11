Amy King, une ancienne de « Compter sur », a été saluée par les sœurs Duggar après avoir partagé la photo du corps de son bébé

Alors que de nombreux membres de la famille Duggar sont critiqués sur les réseaux sociaux, Amy King reçoit des éloges pour sa dernière publication sur Instagram. King, une nièce de Jim Bob Duggar et cousine de ses enfants, a offert des mots positifs sur l’image corporelle à ses abonnés, ainsi qu’une photo de retour avec son fils Daxton, maintenant âgé de 2 ans. sois gentil avec toi-même. » C’était un message qui a trouvé un écho auprès de ses 425 000 abonnés, ainsi que de ses cousines Jessa (Duggar) Seewald et Jinger (Duggar) Vuolo.

« Oubliez le terme » poids de bébé « , je l’appelle » a créé un autre poids d’être humain « et je ne sais pas pour vous, mais il ne fait pas que » fondre « », a écrit King, 35 ans. L’allaitement ne l’a pas aidée à perdre du poids car « j’ai mangé comme si c’était Thanksgiving pendant presque 2 ans », a-t-elle écrit. « C’est juste un retour en arrière de moi qui vous rappelle d’être gentil avec vous-même », a poursuivi King. « Votre corps a traversé tellement de choses et si la maison est un désastre, ça va si vous ne savez pas la dernière fois que vous avez pris une douche, ça va aussi. »

La photo montre King portant Daxton alors qu’elle plisse les yeux tout en prenant un selfie dans un miroir à l’aide d’un miroir pleine longueur qu’elle a acheté pendant la pandémie de coronavirus. Elle a dû fermer sa boutique de vêtements 3130 et « faisait tout ce que je pouvais pour rester à flot » à l’époque, a-t-elle écrit. « Je me sentais comme une goutte, une grosse baleine et j’étais dur avec moi-même, j’ai pleuré, je me suis pincé le ventre et je ne me sentais tout simplement pas comme moi avant bébé », a écrit King. « Rien n’allait bien, et je me sentais moche. Et puis j’ai levé les yeux et j’ai vu mon gentil garçon et à ce moment-là mon humeur a changé. Et j’ai pris cette photo. Et je suis tellement content de l’avoir fait maintenant en regardant en arrière. »

En fin de compte, King a rappelé un autre rappel à ses partisans d’être gentils avec eux-mêmes. « Nos corps ne sont peut-être plus les mêmes maintenant, mais 2 ans plus tard et je me sens un peu plus à l’aise avec mon corps et moi-même », a-t-elle écrit.

Les commentaires positifs de King ont été accueillis par des réponses tout aussi positives de ses nombreux adeptes. Certains d’entre eux ont partagé leurs propres expériences en essayant de perdre du poids pour bébé. « Tu es à 1000% la VRAIE fille !!! Je t’adore !! N’arrête jamais d’être TOI !! Tu es un être humain génial et Dieu t’a ici pour FAIRE de grandes choses, Amy !! Je t’aime », un fan a écrit. « Vous êtes belle, à l’intérieur comme à l’extérieur ! Merci de montrer à tout le monde », a commenté un autre. Seewald a également sonné en écrivant à son cousin: « Tu es belle, maman! » Vuolo a aimé la publication.

King, qui a épousé Dillon King en 2019, est connue pour critiquer ouvertement sa célèbre famille. Elle est apparue sur Counting On et a soutenu la décision de TLC d’annuler enfin l’émission en juin après l’arrestation de Josh Duggar pour pédopornographie. « [TLC] merci pour la balade », a écrit King sur Instagram le 29 juin, à côté de photos de son passage à l’émission. « Je chérirai toujours les souvenirs. Aussi, je soutiens le réseau dans cette décision ! »

À la lumière des accusations portées contre son cousin, King a écrit en juillet qu’elle était plus consciente des dangers de partager des photos de son fils. Lorsqu’elle a posté une photo de Daxton dans une piscine sans chemise, elle l’a censurée avec un emoji coeur bleu. « J’encourage tous les parents à faire très attention à ce que nous publions à partir de maintenant. J’ai maintenant une nouvelle paire d’yeux et je suis plus consciente de la façon dont quelqu’un peut utiliser n’importe quoi pour le mal », a-t-elle écrit le 7 juillet. « C’est la triste vérité, mais quelque chose qui vaut la peine d’être partagé à coup sûr. »