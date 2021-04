Amy Klobuchar cible les influenceurs de la désinformation sur les vaccins sur Facebook, Instagram et Twitter

Alors que le déploiement du vaccin Covid-19 se poursuit à travers les États-Unis, certains législateurs s’inquiètent du fait que les campagnes de désinformation et de désinformation en cours exacerbent l’hésitation à l’égard des vaccins. Maintenant, deux sénateurs tournent leur attention vers les super-diffuseurs de désinformation sur les vaccins qui poussent l’essentiel des théories du complot et des mensonges sur les médias sociaux – et demandent aux géants des médias sociaux de prendre des mesures plus agressives.

«Pendant trop longtemps, les plateformes de médias sociaux n’ont pas réussi à protéger adéquatement les Américains en ne prenant pas suffisamment de mesures pour empêcher la propagation de la désinformation des vaccins en ligne», ont écrit les Sens. Amy Klobuchar (D-MN) et Ben Ray Lujan (D-NM) dans un Lettre de vendredi au PDG de Facebook Mark Zuckerberg et au PDG de Twitter Jack Dorsey, qui a été vue par Recode. “Malgré vos politiques visant à empêcher la désinformation des vaccins, nombre de ces comptes continuent de publier du contenu qui atteint des millions d’utilisateurs, enfreignant à plusieurs reprises vos politiques en toute impunité.”

En particulier, les sénateurs ont exhorté les entreprises à prendre des mesures contre 12 influenceurs anti-vaccin – 11 individus et un couple – qui diffusent du contenu anti-vaccin sur Internet. Ces comptes incluent Robert F.Kennedy Jr., qui a poussé la méfiance à l’égard des vaccins, et Joseph Mercola, un partisan de la médecine alternative en ligne qui a récemment été accusé par la Food and Drug Administration de promouvoir de faux traitements contre Covid-19, y compris par le biais de son activité encore active. Compte Twitter.

Ces 12 entités ont été identifiées dans un rapport publié le mois dernier par le Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la haine et la désinformation en ligne. Pour trouver ces 12 influenceurs, les chercheurs ont identifié 10 groupes Facebook privés et 20 publics anti-vaccinaux, dont la taille variait entre 2500 et 235000 membres. Les chercheurs ont ensuite analysé les liens affichés dans ces groupes et ont suivi les sources de leurs liens.

Ils ont constaté que jusqu’à 73% de ce contenu, y compris les publications le partageant sur Facebook, provenaient de sites Web affiliés à ces 12 super-diffuseurs, qui se sont forgés une réputation dans le monde en ligne anti-vaccin grâce à plusieurs comptes sur divers services de médias sociaux. Plus généralement, jusqu’à 65% des contenus anti-vaccins sur Facebook et Twitter identifiés par les chercheurs semblent provenir de ces entités. Au moment de la publication du rapport en mars, neuf de ces superspreaders étaient actifs sur Facebook, Instagram et Twitter.

Dans leur lettre de vendredi, les sénateurs ont demandé plus de détails sur l’approche des plateformes en matière de modération de contenu et des explications sur les raisons pour lesquelles le contenu partagé par ces 12 superspreaders enfreint ou non les règles de Facebook et Twitter. Les sénateurs ont également demandé plus d’informations sur l’investissement des entreprises dans la modération de contenu pour les communautés de couleur, les communautés rurales et les communautés non anglophones, soulignant qu’une partie du contenu publié par les 12 super-diffuseurs «cible les communautés noires et latino -messages de vaccination. »

En réponse à la pandémie et au déploiement du vaccin, Facebook et Twitter ont modifié leur approche de la modération du contenu et de la désinformation sur la santé. Facebook, qui possède également Instagram, a interdit la désinformation anti-vaccins et la désinformation sur Covid-19 qui pourraient entraîner des «dommages physiques imminents», et la société affirme avoir supprimé plus de 12 millions de contenus qui enfreignent ce seuil. Facebook a également mené des recherches sur les commentaires hésitants aux vaccins sur son service. Twitter a adopté une approche à deux volets pour supprimer la désinformation la plus dangereuse sur les vaccins et étiqueter les autres tweets trompeurs.

En règle générale, ces approches se sont concentrées sur des éléments de contenu individuels, et non sur le comportement plus large d’influenceurs particuliers sur Internet. Cela signifie que les super-diffuseurs de désinformation sur les vaccins ont plus de latitude pour semer la méfiance sans nécessairement partager carrément de fausses déclarations sur les vaccins. Au lieu de cela, ils peuvent promouvoir la «liberté de la santé» pour encourager les gens à ne pas se faire vacciner, présenter les nouvelles sur les vaccins sous un jour trompeur, utiliser les médias sociaux pour créer des liens vers des allégations trompeuses sur leurs propres sites Web et simplement soulever des questions afin de semer le doute.

