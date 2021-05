Amy Lee d’Evanescence a écrit “ Bring Me To Life ” sur son mari actuel

ÉVANESCENCEde Amy Lee a parlé au Sonic Seducer d’Allemagne de l’inspiration lyrique du succès du groupe en 2003 “Apportez-moi à la vie”. La chanson a atteint le n ° 5 sur le Billboard Hot 100 américain et a été ÉVANESCENCEpremier single britannique n ° 1.

“Je me souviens de ce que j’ai écrit ‘Apportez-moi à la vie’ à propos, parce que je l’ai écrit à propos de mon mari actuel avant notre mariage », a-t-elle dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Il y a eu ce moment – j’étais dans une situation difficile et dans une mauvaise relation. Et mon mari maintenant, Josh, à l’époque, j’étais juste un ami et une personne que je connaissais à peine; c’était peut-être la troisième ou la quatrième fois que nous nous rencontrions. Et nous sommes entrés pour aller prendre place dans un restaurant pendant que nos amis garaient la voiture. Et nous nous sommes assis l’un en face de l’autre, et il m’a regardé et il a simplement dit: ‘Alors, êtes-vous heureux?’ Et cela m’a pris tellement au dépourvu, et j’ai juste eu l’impression que cela me transperçait le cœur, parce que j’avais l’impression d’avoir très bien fait semblant, et c’était, comme si quelqu’un pouvait voir à travers moi. Et puis tout ce premier couplet en est sorti: “Comment peux-tu voir dans mes yeux, comme des portes ouvertes.” Cela m’a vraiment fait ressentir et reconnaître le sentiment de nostalgie que je devais me rendre dans un endroit meilleur. Et ça m’a vraiment mis en voyage. Et c’est incroyable que ce soit devenu la chanson, la première chanson qui nous a fait entrer sur scène et qui a fait entendre parler de nous à tout le monde, parce que c’était à propos de quelque chose – je ne sais pas – quelque chose de si personnel que je reconnaissais dans ma vie. “

En mars dernier, Lee Raconté Presse alternative cette ÉVANESCENCElabel original de Liquider a menacé de ne pas sortir le premier album du groupe, “Déchu”, si elle et ses camarades de groupe n’ajoutaient pas de voix masculine pour diriger le single “Apportez-moi à la vie” pour le rendre plus acceptable pour la radio.

La version album de “Apportez-moi à la vie” – qui présentait des voix d’invités de Paul McCoy de 12 PIERRES – a été inclus sur la bande originale du film de super-héros «Daredevil».

“Déchu” vendu 17 millions d’exemplaires et en a remporté deux Grammys, y compris “Best Rock Performance” pour “Apportez-moi à la vie”.

ÉVANESCENCEle dernier album de “La vérité amère”, arrivé le 26 mars via BMG. Il est ÉVANESCENCEpremier album de musique originale en dix ans.



