Amy Lee d’Evanescence exhorte tout le monde à se faire vacciner contre le Covid 19, explique les reports de concerts

Plus tôt ce mois-ci, ÉVANESCENCE a reporté les cinq spectacles restants de sa tournée américaine avec TEMPÊTE HALES en raison de plusieurs cas de COVID-19 au sein du groupe de tournée. Les concerts à Cincinnati, Pittsburgh, Camden, Newark et Worcester, qui devaient initialement avoir lieu entre le 12 et le 18 décembre, auront désormais lieu fin janvier.

S’adressant à la station de radio de Philadelphie 93.3 WMMR sur les reports de spectacles, ÉVANESCENCE chanteuse Amy Lee déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Là [were] quelques cas de COVID dans notre groupe de tournée, comme c’est arrivé à tant de gens. Et nous savions juste que la chose la plus sûre à faire tout de suite était d’appuyer sur pause et de l’arrêter et de protéger tout le monde. Heureusement, nous avons pu reprogrammer nos cinq dernières dates pour janvier tout de suite, donc cela s’est vraiment mieux passé.

« En ces temps, vous devez juste faire de votre mieux, faire tout ce que vous pouvez pour vous protéger et ensuite être flexible, car il y a certaines choses à ce sujet qui sont en quelque sorte hors de votre contrôle », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : » C’est assez sauvage, contrairement à toutes les époques que j’ai vécues. »

Demandé si tout le monde dans ÉVANESCENCE et l’équipe du groupe a été vaccinée avant de prendre la route, Amy a déclaré: « Totalement. Je pense que le fait d’être vacciné vous empêche d’avoir des réactions vraiment graves et de mourir potentiellement. Cela peut donc vous sauver la vie. Et j’espère que les gens comprendront simplement que même si ce n’est pas vous ou la personne à côté de vous, vous pouvez toujours l’attraper et le passer Vacciné ou pas, il faut encore se camoufler, il faut quand même faire très attention, il y a une nouvelle variante dans le coin.

« Mais, oui, nous testions tous quotidiennement, en fait, en plus d’être vaccinés et de porter des masques tout le temps – sauf quand nous sommes à la fin de la journée dans votre bus, comme: » D’accord, enfin je peux me détendre. ‘ Ou sur scène. Donc, même avec toutes ces précautions en place, nous devons toujours voyager d’un endroit à l’autre et aller dans des lieux et il y a du monde là-bas et tout le reste.

« Dans tout ce que nous faisons, je recommanderais certainement à tous égards de se faire vacciner », a-t-elle ajouté. « Et au-delà de cela, surtout maintenant, à l’approche de l’hiver et des vacances et tout, soyez prudent. Prenez soin de ceux que vous aimez. [Take] le test lorsque vous vous réunissez pour la première fois. C’est certainement quelque chose qui nous a aidés parce que nous avons pu l’attraper immédiatement et empêcher toute propagation de se produire avec nous et arrêter tout cela. Mais nous sommes vraiment reconnaissants. Nous avons eu une tournée magnifique et magnifique, et c’est la première depuis toute cette folie. C’est juste quelque chose que nous sommes si, si reconnaissants [for]. Je suis tellement reconnaissant de faire cela pour mon travail. Nous avons eu le temps de faire ce magnifique album et cette belle production, et je suis vraiment très heureux que nous puissions le reprendre le mois prochain. »

Nouvelle ÉVANESCENCE + TEMPÊTE HALES Rendez-vous:

14 janvier – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center (reporté du 12 décembre)



16 janvier – Camden, NJ @ BB&T Pavilion (reporté du 17 décembre)



17 janvier – Pittsburgh, PA @ Peterson Events Center (reporté du 14 décembre)



20 janvier – Worcester, MA @ DCU Center (reporté du 18 décembre)



21 janvier – Newark, NJ @ Prudential Center (reporté du 15 décembre)

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALESLa tournée de a débuté le 5 novembre à Portland, Oregon et devait se poursuivre jusqu’au 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES fait une première tournée ensemble en 2012. Lee plus tard invité sur la piste « Roder » au TEMPÊTE HALES‘s 2020 « Réinventé » PE et TEMPÊTE HALES la chanteuse Lzzy Hale a prêté des choeurs au ÉVANESCENCE chanson « Utiliser ma voix » et est apparu dans la vidéo musicale d’accompagnement.

ÉVANESCENCE était en tournée pour soutenir le « La vérité amère » album. TEMPÊTE HALES faisait la promotion de son dernier single, « Revenu d’entre les morts », qui est récemment devenu le sixième numéro 1 du groupe à la radio rock.