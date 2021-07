Amy Lee d’Evanescence : “J’aime le contraste dans la musique”

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la “Rockcast de Cutter” Podcast, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee On lui a demandé s’il y avait un artiste qui lui avait donné envie de devenir la chanteuse principale d’un groupe de hard rock. Elle a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne peux pas en dire un, mais c’est intéressant, je n’ai pas beaucoup pensé au genre. C’est un tel sujet en ce moment. Je pense que c’est génial. Nous parlons de toutes sortes de choses – l’inclusivité est grande, à droite maintenant, et je l’aime; ainsi de suite.

“Avant de signer, quand nous étions enfants et que nous commencions le groupe, je pensais que c’était cool parce que je pouvais faire des choses que les gars ne pouvaient pas faire. Je pouvais frapper des notes aiguës qu’ils ne pouvaient pas frapper, et nous pouvions jouer dans différents accords . Et j’avais juste l’impression que c’était un bonus, autant que le timbre de ma voix, et le fait qu’il soit contrasté. J’adore le contraste en musique — j’aime quand on peut mettre quelque chose de vraiment sombre avec quelque chose de vraiment clair ou mettre quelque chose vraiment lourd avec quelque chose de beau. Et avoir une voix que je peux afficher ma féminité et la contraster avec beaucoup d’agressivité dans le groupe, pour moi, était juste une idée amusante. C’était juste bien, et c’était quelque chose que je pensais être quelque peu unique à l’époque.

‘Mais les groupes qui m’ont inspiré – j’ai été super inspiré par NIRVANA. Mais ce n’était pas tant la partie rock que le monde alternatif de la musique. Björk, c’est mon numéro un depuis que j’ai vu pour la première fois ‘Comportement humain’ à la télé quand j’avais 12 ans — peut-être 13 — et [I was, like], ‘Je suis obsédé par toi maintenant.’ Donc, quelque part entre Björk, JARDIN DU SON, NIRVANA, un peu de METALLIQUE, et aussi Tori Amos et ÉCRASER DES CITROUILLES et tant de groupes tout simplement cool qui traversaient toutes sortes de lignes de démarcation. DES ORDURES — Je dois le mentionner. ATTAQUE MASSIVE.

“J’aime la musique. Il ne s’agissait pas tant de ‘Je veux être comme elle’ ou ‘Je veux être comme lui.’ Ce que j’ai aimé dans tous ces groupes, en fait, que j’ai mentionnés, c’est qu’ils sont tous uniques les uns des autres et de tout le reste. NIRVANA. Tu sais ce que c’est quand tu entends Björk. Il n’y en a pas d’autre qui soit comme ça. Et que, pour moi, cette authenticité et ce caractère unique étaient ce que je recherchais. Et cela devrait sortir sous une nouvelle forme pour qu’il soit unique. Et c’est ce que nous sommes.”

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE reviendra sur la scène des concerts aux États-Unis cet automne. Produit par Pays vivant, la tournée débutera le vendredi 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et emmènera les groupes dans des arènes à travers le pays avant de se terminer dans le nord-est juste avant les vacances.

ÉVANESCENCEle dernier album de, “La vérité amère”, a fait ses débuts en mars en tant qu’album rock actuel et alternatif n ° 1 aux États-Unis, et le groupe apportera au public une énergie rock à indice d’octane à la hauteur de l’album, que le Los Angeles Times salués comme leurs « chansons les plus féroces à ce jour ». Conséquence du son dit de “La vérité amère”, “Amy Lee et la compagnie reviennent triomphalement … et cela vaut certainement la peine d’attendre », et les spectacles avec TEMPÊTE D’HALALE cet hiver le prouvera encore une fois.



