Amy Lee d’Evanescence: «  Je suis arrivé là où je peux vraiment me perdre dans la musique  »

Dans une nouvelle interview avec Springfield, Missouri Q102 station de radio, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee a parlé de la transformation qu’elle subit lorsqu’elle chante et se produit devant un public. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Cela fait partie de moi. C’est comme une partie vraiment profonde et réelle de moi. C’est comme mon moi supérieur. C’est comme cette autre chose.

« Je dois me concentrer très fort. Je n’ouvre pas seulement la bouche et ça sonne toujours bien. Je dois travailler dur. Mais une partie de cette concentration fait partie de ce qui vous permet de disparaître et de laisser cette autre chose – quoi que ce soit – prendre le relais, et sentir que [and] être vraiment à la maison là-dedans.

« Quand vous débutez et que vous essayez simplement de comprendre qui vous êtes et comment faire de la musique et comment écrire une chanson et comment chanter et comment faire quoi que ce soit, il y a beaucoup de pensées que vous n’êtes pas assez bien ou que vous ayez besoin de corriger cette partie – juste constamment cette critique et cette pensée: «Je dois faire ceci», et «Je dois faire cela» », a-t-elle poursuivi. «Au fil du temps, pour moi, je suis arrivé là où je peux vraiment me perdre dans la musique, et c’est une concentration totale – vous ne pensez pas à de vraies pensées; c’est vraiment juste la musique – et c’est en partie pourquoi faire la musique est tellement thérapeutique pour moi. C’est comme canaliser quelque chose. J’ai juste l’impression que je suis sûr de faire ce pour quoi je suis né. Et quand j’étais enfant, il aurait été beaucoup plus difficile de le dire à voix haute , sans parler de me l’admettre pleinement et de le croire, simplement parce que vous avez l’air d’une chienne arrogante. Il se peut que vous puissiez être bon dans quelque chose, mais une grande partie de cela est la confiance. Une grande partie de la possession de la scène et de l’être une chanteuse, être une leader, c’est simplement croire que vous méritez d’être là. Parce que si vous ne le croyez pas, personne d’autre ne le fera. Mais juste en le croyant, en le possédant et en offrant le meilleur de vous-même can est au moins la moitié de la bataille, je pense. «

ÉVANESCENCEle dernier album de « La vérité amère », arrivé le 26 mars via BMG. Il est ÉVANESCENCEpremier album de musique originale en dix ans.

« La vérité amère » est décrit dans un communiqué de presse comme «une collection épique, axée sur la guitare, inspirée des réalités (souvent amères) du 21e siècle et de notre monde».

ÉVANESCENCEla nouvelle musique de Nick Raskulinecz, qui a également travaillé sur l’album éponyme de 2011.

Crédit photo: Nick Fancher



