Amy Lee d’Evanescence revient sur la débâcle de Knotfest et de Forcefest: “Nous étions tellement dévastés”

ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee s’est exprimé sur le problème de « sécurité » qui a causé l’annulation de l’apparition du groupe à la Knotfest rencontre Forcefest à Mexico en novembre 2019. Selon les rapports, la barricade de la scène s’est cassée pendant MONSTREest réglé et il était impossible de le réparer à temps pour l’un des deux fermetures programmées — NŒUD COULANT et ÉVANESCENCE – pour effectuer. Certains fans du festival ont réagi avec colère à l’annulation, prenant d’assaut la scène et détruisant l’équipement, y compris ÉVANESCENCEl’équipement. Une vidéo virale de Fête des nœuds capturé plusieurs incidents de vandalisme, y compris des fans prenant d’assaut la scène, saisissant ÉVANESCENCE le batteur va chasserbatterie de , puis l’allumer en feu.

« Nous étions tellement dévastés – avant que quoi que ce soit ne prenne feu » Amy Raconté Cuartel Del Metal dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). “C’était tellement déchirant d’avoir fait tout ce chemin là-bas. Nous aimons le Mexique, c’est comme un régal [to go there]. Nous avons eu Thanksgiving ici [in the U.S.]; c’est comme une grande fête en Amérique. Nous étions donc tous à la maison avec nos familles pour Thanksgiving, puis le lendemain matin, tous montaient dans des avions et allaient au Mexique et étaient vraiment excités pour le spectacle. Et il faut beaucoup de travail pour le configurer. On a répété pendant, genre, une semaine. Nous avions tout prévu. Nous allions jouer [our cover of FLEETWOOD MAC‘s] ‘La chaine’ pour la première fois – tout. Et puis être là tout habillé et prêt à partir, et voir la situation ne pas arriver… Les barricades n’étaient pas sécurisées. Les fans étaient excités, et plus les gens bougeaient, au fil de la nuit, plus les barricades se disloquaient et faisaient du mal aux gens. Si nous étions sortis là-bas, cela aurait fait du mal aux gens.

“C’est une question de sécurité”, a-t-elle expliqué. «Vous devez toujours faire ce bon choix lorsque vous réunissez des milliers de personnes. Il y a un élément de cela. C’était vraiment difficile de rester assis pendant des heures, en espérant qu’ils pourraient régler la situation, en attendant de continuer et alors il faut savoir qu’ils ne pouvaient pas le faire, et partir et voir toutes nos affaires et tous ces gens… Nous sommes passés devant alors que tous les gens entendaient l’annonce que nous n’allions pas le faire, et ils étaient juste rester là et écouter, et vous pouviez voir notre plateau, et c’était, comme, prêt à partir. C’était déchirant. Et puis plus tard, bien sûr, il y a eu une émeute – bien, bien, bien plus tard dans la nuit – et des trucs ont brûlé. C’était nul aussi. Mais nous n’avons jamais été en colère contre nos fans. J’espère qu’ils savent tous à quel point nous les aimons… C’était juste une situation horrible. “

Amy a ajouté: “Et c’était notre dernier spectacle [before the pandemic] – comme, nous ne l’avons pas joué. Et cela s’est avéré être le début d’une période si étrange pour nous. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous ayons vécu auparavant. C’était très approprié, en fait. Cela a mis en place comment 2020 allait être. [Laughs]”

Lee a poursuivi en disant que ÉVANESCENCE est “prêt” à retourner au Mexique et à jouer pour ses fans. “Le Mexique a, à partir de ce moment, été en tête de liste des endroits où nous devons frapper le plus tôt possible afin que nous puissions les rattraper”, a-t-elle déclaré. “Nous avons hâte de vous revoir. Nous mourons d’envie de jouer. Maintenant, quand nous descendrons, nous aurons un tout nouvel album de musique à jouer, donc ça va être encore mieux.”

Le tout premier Knotfest rencontre Forcefest devait se dérouler sur deux jours au Parque Deportivo Oceanía. En 2019, Fête des nœuds s’est associé à Fête de la force, combinant deux grandes marques de festivals sur un week-end. le Fête des nœuds devait avoir lieu le samedi 30 novembre 2019 avec Fête de la force qui aura lieu le dimanche 1er décembre 2019, titré par Rob Zombie.

Fête des nœuds est l’idée de NŒUD COULANT et le manager de longue date du groupe, Cory Brennan de 5B Artistes Et Médias.

Un jour après ÉVANESCENCEla comparution annulée à Knotfest rencontre Forcefest, Chasser a déclaré qu'”un petit groupe d’abrutis” était responsable de l’émeute qui s’est ensuivie lors de l’événement. Il a ajouté que lui et ses compagnons de groupe “adorent le Mexique et, dans l’ensemble, les fans [there] sont incroyables. “

Dans une interview de février 2020 avec l’Allemagne Antenne Rocher, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor a déclaré à propos de la débâcle de Mexico : « Les barricades ont été compromises. – Ils ont essayé de le réparer avec, comme des supports à vélos. C’était putain de fou. Ils essayaient, comme, de câbler des supports à vélos à ce truc. Tu vas retenir 25 000 personnes avec des supports à vélos. Tu me merdes putain? Notre directeur de production, notre équipe de sécurité y ont jeté un coup d’œil et ont dit : « Je ne peux pas signer cela » – pour la sécurité du public.

“Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé,” Corey a continué. “Nous ne savons toujours pas pourquoi cela a été compromis, car notre équipe de sécurité marche toute la journée pour s’assurer que tout est en place. Et cela a été compromis d’une manière telle que quelqu’un a dû le faire. Mais nous ne savons pas qui, donc, évidemment, nous ne pouvons pas pointer du doigt ou quoi. Mais il n’y avait aucun moyen que nous mettions nos fans en danger, l’équipe de sécurité en danger et ÉVANESCENCE à risque, car ils continuaient. ”