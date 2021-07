Amy Lee d’Evanescence revient sur la perte de ses deux frères et sœurs : “Je serai toujours leur sœur”

Lors d’une apparition sur le podcast “Hardcore Humanism”, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee réfléchi sur les pertes de deux de ses frères et sœurs, sœur Bonnie et frère Robby. Bonnie est décédé en 1987 à l’âge de trois ans d’une maladie non divulguée, tandis que Robby est décédé en 2018 après avoir lutté contre une épilepsie sévère pendant la majeure partie de sa vie.

Parlant de son approche pour comprendre « l’obscurité » et la « lumière » dans sa vie, Amy a dit à l’hôte de podcast Michael Friedman Ph.D. (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai vécu des choses dans ma vie. J’ai perdu ma sœur quand j’avais six ans, et puis, dans un monde complètement différent, tant d’années plus tard et dans une situation totalement différente, j’ai perdu mon frère, juste en 2018. C’est comme quand la pire chose que l’on puisse craindre se réalise. J’ai vu les moments où cela peut arriver. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Pour moi, traverser ça, survivre à ça, être capable de continue et trouve un moyen de donner un sens à ta vie après, c’est vraiment de ça dont je parle. Ce n’est pas que j’aime les choses effrayantes et les ténèbres parce que c’est amusant de jouer avec le danger. C’est le moment où j’ai le plus peur ou seul ou quoi que ce soit dans ma vie quand c’est comme si cela ne s’était pas produit. C’est comme si le monde continuait à vivre comme si de rien n’était.

“Je me souviens parfois de me sentir vraiment bizarre lors de belles journées ensoleillées quand j’étais enfant, parce que j’avais l’impression qu’il devrait toujours pleuvoir quand je pleurais ma sœur”, a-t-elle poursuivi. “C’est un peu la même chose. Pouvoir en parler, pouvoir l’admettre, pouvoir y faire face et dire:” D’accord, ça fait tellement mal, et je pense à ce genre de choses. ” Pouvoir renverser mes tripes est la chose qui le rend meilleur, et surtout pouvoir le partager avec d’autres personnes. C’est pourquoi la musique a commencé pour moi en premier lieu. Traiter les plus grandes blessures et les plus grands défis que j’ai rencontrés vécu dans ma vie et dans mon cœur, pouvoir en faire une musique que j’aime, et puis, à son tour, le cadeau encore plus grand est de pouvoir voir d’autres aimer cette musique et la faire leur parler à un niveau où ils sentent que cela fait quelque chose de bien pour eux de ne pas se sentir seuls à ce moment aussi est une telle bénédiction – quelque chose de si sain et si bon. Je pense qu’il est important de faire face à l’obscurité, parce que c’est réel – c’est vraiment là – et si nous ne pouvons pas y faire face, alors nous vivons juste un mensonge et laissons ce truc bouillonner sous la surface.”

Lee a également expliqué que ce qu’elle craignait le plus, c’était de ne pas abandonner la douleur de la perte de ses deux frères et sœurs, mais plutôt d’oublier la douleur de la perte. De cette façon, Lee a estimé qu’abandonner l’obscurité saperait sa capacité à se sentir connectée à son moi authentique.

“Je ne veux pas passer devant [the loss of my sister and brother]”, dit-elle. “Je serai toujours leur sœur. Donc, à un certain niveau, j’ai l’impression que le truc c’est que ce n’est pas que je m’en remettrai un jour. Ce n’est pas que je veuille m’en remettre complètement, parce que je ne les laisserai jamais partir. Ils seront toujours avec moi – vraiment, littéralement – ​​et une partie de cela est le sentiment de douleur de les perdre parce que je les aime toujours autant. Mais l’autre partie consiste à rire des souvenirs et à se souvenir du plaisir que nous avons aussi. Je ne veux pas juste me souvenir des gens que j’ai perdus par leur mort. Je veux me souvenir de leur vie. Je veux me souvenir de notre époque.

“L’une des choses difficiles, à la suite des grosses pertes que j’ai subies dans ma vie, c’est d’avoir peur de ne pas m’en souvenir”, a-t-elle expliqué. “Comme, ‘Oh, non. Je vais perdre tous mes souvenirs si je n’essaie pas rapidement de demander à mes sœurs ou à mon père, ‘Tu te souviens de cette fois ? Que s’est-il encore passé ?’, et j’essaie juste de retrouver les choses , parce que tout à coup c’est cette chasse au trésor pour tout notre temps ensemble que je ne veux pas perdre, je ne veux pas oublier. J’oublie tellement de choses; tellement de choses se sont passées dans ma vie. Et je pense qu’avec le temps, ils commence à revenir plus.

“En ce moment, quand tout est frais, vous avez l’impression de ne plus vous souvenir de rien, puis les choses commencent à s’ouvrir à nouveau une fois que le chagrin s’est un peu calmé.”

A sa sortie, ÉVANESCENCEle dernier album de, “La vérité amère”, classé n ° 4 au Royaume-Uni, ce qui en fait le quatrième album du groupe dans le Top Five dans le pays. ÉVANESCENCEla première version intégrale de tout nouveau matériel de la décennie, “La vérité amère” a également fait ses débuts en tant qu’album rock et alternatif le plus vendu aux États-Unis, selon Connexion Musique Nielsen.

Peu de temps après son arrivée le 26 mars, “La vérité amère” s’est élevé au sommet de la iTunes palmarès des albums dans 22 pays. Enregistré pendant la pandémie, il affronte de front les sombres réalités du monde. Pourtant, son message retentissant est un message de lumière, et qu’il vaut mieux aller de l’avant que d’abandonner.

Un bisou aux opposants et aux tricheurs dans le rétroviseur, “Mieux sans toi” explose avec la « catharsis métallique » qui traverse “La vérité amère”” (Los Angeles Times). Le clip officiel du morceau a été réalisé par le cinéaste Eric D. Howell (“Le terrain de jeu d’Ana”, “La voix de la pierre”), qui a également réalisé la vidéo de ÉVANESCENCE‘s “Utiliser ma voix”.

ÉVANESCENCEla nouvelle musique de a été produite par Nick Raskulinecz, qui a également travaillé sur le LP éponyme de 2011.