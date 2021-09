Amy Lee d’Evanescence se tord la cheville lors d’un échec de randonnée

Dans une nouvelle interview avec le 102.9 Le buzz station de radio, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee, qui a déménagé à Nashville en 2019 après avoir vécu à Brooklyn pendant 12 ans, a déclaré qu’elle s’était « vraiment blessée » la semaine dernière lors de la préparation de la prochaine tournée américaine de son groupe avec TEMPÊTE D’HALALE. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je déteste faire de l’exercice. Je déteste ça. Je ne sais pas pour vous, mais je déteste tellement ça. Et je dois trouver quelque chose qui engage mon esprit. Et la musique aide. Mais j’ai finalement trouvé la chose pour ça temps autour.

“Je dois toujours suivre une sorte d’entraînement avant de retourner en tournée pour renforcer mon corps”, a-t-elle poursuivi. “Et j’ai trouvé tous ces beaux sentiers de randonnée dans l’un des parcs d’État près d’ici. J’ai donc fait de la randonnée autour de Percy Warner [Park] sur tous ces sentiers. Et je parcours tous les différents petits chemins – pas la rue principale – et c’est super amusant, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ou quand ça va se terminer, donc je ne peux pas arrêter. Et j’écoute la setlist et je m’énerve et je vais vite. Et j’ai trébuché ou fait un mauvais pas au milieu de la forêt tout seul et je me suis tordu la cheville. Alors, honnêtement, j’étais juste déprimé…”

Lee a ajouté: “Je commençais à me sentir vraiment bien, et puis c’est comme, ‘Non, tu ne l’es pas.’ C’est bon, ça va mieux, je vais m’y remettre.

“C’est difficile quand vous trouvez cette chose que vous êtes enfin, comme:” C’est bon pour moi. C’est un choix sain. Je l’apprécie réellement. ” Et puis ça ne marche pas.”

ÉVANESCENCEtournée avec TEMPÊTE D’HALALE débutera le 5 novembre à Portland, Oregon et se terminera le 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

Plus tôt en 2021, ÉVANESCENCE publié “La vérité amère”, son premier album en 10 ans, que le Los Angeles Times ont appelé leurs “chansons les plus féroces à ce jour”. Célibataire actuel “Mieux sans toi” est ÉVANESCENCEle premier morceau du Top 10 Rock Radio en dix ans, et le précédent single “Utiliser ma voix” est actuellement nominé pour le “Meilleur rock” au MTV Video Music Awards. C’est la deuxième année consécutive que ÉVANESCENCE a remporté une nomination dans la catégorie “Meilleur rock”, ainsi que la deuxième année consécutive qu’ils sont le seul acte féminin nominé dans la catégorie.



