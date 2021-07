Amy Lee d’Evanescence sur Lzzy Hale de Halestorm : “Nous nous aimons et nous nous entendons bien”

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE partagera les scènes cet automne avec une nouvelle tournée qui réunit deux des femmes les plus hard rock du genre, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee et TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale. Parler à Matt Pinfield pour le dernier versement de 95,5 KLOS‘s “Nouveau & Approuvé” série musicale, Lee a déclaré au sujet de son amitié personnelle avec Vigoureux: “Ça a commencé avec la musique. Ça a marché pour nous d’aller faire des concerts ensemble. On ne s’était pas rencontré en personne avant de s’inscrire pour faire une tournée ensemble en 2012. Et je me souviens que nous avons eu une sorte de presse commune ou de rencontre- et-saluer à faire ce premier jour. Et je suis allé là-bas, comme, “Hé”, avant que les fans n’arrivent. Et nous avons juste cliqué immédiatement. Elle est vraiment humble et vraiment terre-à-terre. Elle ne prend pas tout le gloire trop au sérieux. Elle se prend au sérieux et se respecte. C’est juste une personne vraiment cool.

“J’ai l’impression qu’il faut quelque chose… Évidemment, être un bon musicien et être un bon auteur-compositeur, tout est essentiel, mais il y a quelque chose de plus profond qui fait les vrais pros, comme Lzzy“, a-t-elle poursuivi. “Et cela vient juste d’un bon cœur – quelqu’un avec sa merde en ordre, et ses priorités sont droites.

“On s’aime et on s’entend bien” Amy ajoutée. “Nous jouons dur et nous travaillons dur. Alors j’ai très hâte… J’ai hâte de jouer de la musique live en général ; je veux dire, tout le monde le fait. Tout le monde a tellement manqué ça. Mais pouvoir revenir en arrière dehors pour notre premier [tour] avec tout un groupe de personnes avec qui nous sommes amis – l’équipe, le groupe, nous nous aimons, nous tous. Donc ça va être un très bon moment.”

Produit par Pays vivant, le le ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE La tournée débutera le vendredi 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et emmènera les groupes dans des arènes à travers le pays avant de se terminer dans le nord-est juste avant les vacances. PELUCHE rejoindra le match aller, et LILIT TSAR ouvrira les spectacles pour la seconde.

ÉVANESCENCEle dernier album de, “La vérité amère”, a fait ses débuts en mars en tant qu’album rock actuel et alternatif n ° 1 aux États-Unis, et le groupe apportera au public une énergie rock à indice d’octane à la hauteur de l’album, que le Los Angeles Times saluées comme leurs « chansons les plus féroces à ce jour ». Conséquence du son dit de “La vérité amère”, “Amy Lee et la compagnie reviennent triomphalement … et cela vaut certainement la peine d’attendre », et les spectacles avec TEMPÊTE D’HALALE cet hiver le prouvera encore une fois.



