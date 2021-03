Amy Lee dit que le label original d’Evanescence voulait transformer le groupe en ‘Female Linkin Park’

ÉVANESCENCE chanteuse Amy Lee a parlé à Presse alternative sur la façon dont le label original du groupe Liquider a menacé de ne pas sortir le premier album du groupe, « Déchue », si elle et ses camarades de groupe n’ajoutaient pas de voix masculine pour diriger le single « Apportez-moi à la vie » pour le rendre plus acceptable pour la radio.

La version album de « Apportez-moi à la vie » – qui présentait des voix d’invités de Paul McCoy de 12 PIERRES – atteint la 5e place du Billboard Hot 100 américain et ÉVANESCENCEpremier single britannique n ° 1. Il a été inclus sur la bande originale du film de super-héros « Daredevil » qui a contribué à propulser les ventes.

Lee dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’étais vraiment, vraiment contre le fait d’avoir des voix masculines dans notre musique. C’était vraiment difficile. Et c’était une idée qui venait du label. Et tout à coup, tout est devenu réalité. ‘Apportez-moi à la vie’; ils ont décidé que c’était la chanson. Je ne pensais pas que ça devrait être le premier [single]; Je voulais que ce soit «Going Under». Ils ont eu l’idée d’avoir quelque chose là-dedans qui serait familier aux auditeurs afin de nous faire passer à la radio. Je n’ai pas vraiment compris ce que cela signifiait.

«J’ai été vraiment inspirée par des artistes uniques», a-t-elle poursuivi. « Comme, ce qui est génial avec tous les artistes [like] NIRVANA et JARDIN SONORE et Björk était qu’il n’y avait rien d’autre vraiment comme eux. Et cela, pour moi, était l’ingrédient clé et quelque chose que je croyais – et je crois toujours – que nous avons. Et, dans ma tête, plus vous essayez de le rendre familier, plus vous enlevez à notre véritable pouvoir.

«Le combat original était que le label voulait que nous fassions des auditions et que nous amenions quelqu’un dans le groupe à plein temps pour chanter sur la plupart des chansons et en faire une chose – essayez d’être la ‘femme LINKIN PARK». Et je me suis dit: « J’y réfléchirai » pendant, comme, une heure, puis nous les avons rappelés, et je me suis dit: « Nous ne pouvons pas faire ça. CA ne va pas arriver. Je préfère recommencer. Ce n’est tout simplement pas qui nous sommes. Et je ne veux pas de ça. Et puis ils nous ont enlevé notre financement et je suis retourné vivre avec mes parents. Et c’était dur après toute la construction – nous avons été signés, j’ai quitté l’école, j’ai déménagé à Los Angeles, et c’est comme: « Non, en fait, nous rentrons à la maison. » Nous n’avons pas réussi à le faire. C’était dur, mais dans mon cœur, c’était brisé, mais je savais que c’était mieux que l’alternative. Cela ne vendait pas totalement mon âme. Et puis, quelques semaines plus tard, nous avons reçu un appel, et ils étaient en quelque sorte arrivés à un compromis et ont décidé: « Hé, nous avons un truc sympa pour le placement de films avec ça «Daredevil» accord, et nous l’avons présenté comme ce truc homme-femme, parce qu’il y a une scène de combat, et c’est un peu ce qui l’a marqué. Alors maintenant, il y a une raison. Et ce ne doit être qu’une chanson; il n’est pas nécessaire que toute votre identité change. Cela m’a fait du bien. J’ai essayé une dernière fois. J’étais, comme, ‘Pouvons-nous juste faire le premier single ‘Passer sous’ d’abord, et ensuite faire ça?

« Je craignais vraiment que les gens entendent ce son – comme, c’est le groupe – et s’attendent à ce que ce soit toujours ça, » Amy ajoutée. « Et ce n’était pas qui nous étions. Je déteste ça – je déteste quand vous entendez un premier single d’un groupe et que vous pensez que c’est une chose, puis vous entendez le reste de l’album, et c’est, comme, ‘ Oh, ce n’est pas ce que je pensais que c’était. Tu as juste fait ça pour me faire entrer, et tu m’as trompé. Mais j’ai adoré la chanson, et Paul était vraiment gentil. Et il lui a fallu un certain sacrifice pour être un chanteur invité sur cette chanson, il ne s’en est pas rendu compte, parce que cela a monté en flèche d’une manière qui a en quelque sorte éclipsé ce qu’il essayait de faire. Alors je ressens pour lui. Et je ne veux pas toujours en parler comme si je n’aime pas [his contributions]. Je l’aime. Nous n’étions que des enfants dans un moment fou dans le temps. «

« Déchue » vendu 17 millions d’exemplaires et en a remporté deux Grammys, y compris « Best Rock Performance » pour « Apportez-moi à la vie ».

ÉVANESCENCEle dernier album de « La vérité amère », arrivé le 26 mars via BMG. Il est ÉVANESCENCEpremier album de musique originale en dix ans.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).