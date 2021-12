Amy Lee dit que les symptômes dans les cas de Covid 19 d’Evanescence étaient «légers» parce que tout le monde a été vacciné

Plus tôt ce mois-ci, ÉVANESCENCE a reporté les cinq spectacles restants de sa tournée américaine avec TEMPÊTE HALES en raison de plusieurs cas de COVID-19 au sein du groupe de tournée. Les concerts à Cincinnati, Pittsburgh, Camden, Newark et Worcester, qui devaient initialement avoir lieu entre le 12 et le 18 décembre, auront désormais lieu fin janvier.

Parler à Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA sur les reports de spectacles, ÉVANESCENCE chanteuse Amy Lee déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « En gros, c’était un jour avant mon anniversaire. Et nous sommes tous vaccinés, donc les cas qui sont apparus sont des symptômes assez bénins. Mais au sein de notre équipe de tournée, il y a eu plusieurs cas [that] a surgi. On teste tous les jours, donc on a su tout de suite. Et nous avons pu le verrouiller tout de suite. Et je pense que c’est la clé.

« Nos protocoles sont fous », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes toujours masqués, sauf lorsque nous sommes sur scène ou dans une loge sans personne à l’intérieur. C’est tout une chose à faire, mais c’est la bonne chose à faire. Et il y a l’élément, je pense, pour nous tous dans le monde, il y a une partie que tu ne peux pas contrôler complètement, et c’est les autres, donc tu dois faire tout ce que tu peux et savoir que même en étant vacciné, même en portant ton masque, tout ça, tu restes, surtout quand tu » allez dans des endroits, comme un spectacle ou autre chose, vous devez avoir toutes ces choses en place et aussi être flexible et savoir que des choses se passent et vous pouvez toujours les obtenir et vous pouvez toujours les transmettre à quelqu’un d’autre. C’est une communauté Nous devons penser les uns aux autres, pas seulement à nous-mêmes, et faire de notre mieux avec le temps dans lequel nous vivons. Le fait que nous soyons capables d’aller là-bas et d’y arriver est une chose merveilleuse ; c’est pour être reconnaissant, et je le suis.

« Nous avons une si bonne équipe », Amy ajoutée. « Et TEMPÊTE HALES était vraiment super flexible. Cela n’aurait pas été la même chose si nous n’avions pas pu tous être de nouveau ensemble pour faire un spectacle. Nous avons les mêmes lieux et TEMPÊTE HALES et LILIT TSAR et le tout en quelques semaines. C’est donc vraiment le meilleur scénario pour savoir comment cela aurait pu se passer, et je suis ravi que nous soyons de retour. »

Nouvelle ÉVANESCENCE + TEMPÊTE HALES Rendez-vous:

14 janvier – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center (reporté du 12 décembre)



16 janvier – Camden, NJ @ BB&T Pavilion (reporté du 17 décembre)



17 janvier – Pittsburgh, PA @ Peterson Events Center (reporté du 14 décembre)



20 janvier – Worcester, MA @ DCU Center (reporté du 18 décembre)



21 janvier – Newark, NJ @ Prudential Center (reporté du 15 décembre)

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALESLa tournée de a débuté le 5 novembre à Portland, Oregon et devait se poursuivre jusqu’au 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES fait une première tournée ensemble en 2012. Lee plus tard invité sur la piste « Roder » au TEMPÊTE HALES‘s 2020 « Réinventé » PE et TEMPÊTE HALES la chanteuse Lzzy Hale a prêté des choeurs au ÉVANESCENCE chanson « Utiliser ma voix » et est apparu dans la vidéo musicale d’accompagnement.

ÉVANESCENCE était en tournée pour soutenir le « La vérité amère » album. TEMPÊTE HALES faisait la promotion de son dernier single, « Revenu d’entre les morts », qui est récemment devenu le sixième numéro 1 du groupe à la radio rock.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).