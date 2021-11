Amy Robach célèbre la vie pour marquer l’anniversaire du diagnostic de cancer du sein

Amy Robach de Good Morning America célèbre la vie huit ans après son diagnostic de cancer du sein qui a changé sa vie. « Je suis le plus chanceux – 8 ans et plus – et je le passe avec l’amour de ma vie et mes 2 meilleurs amis ! J’ADORE reprendre le pire jour de ma vie, le jour de mon diagnostic, et célébrer ce qui compte le plus. Je t’aime – AUSSI Goooooo Dawgs », a-t-elle légendé un post d’elle avec son beau. Le message comprenait plusieurs instantanés, dont l’un d’elle semblant célébrer l’occasion dans un bar.

Robach a reçu un diagnostic de cancer du sein le 30 octobre 2013. Cette année-là, elle a lancé le Mois de la sensibilisation au cancer du sein avec une mammographie qu’elle avait réalisée en direct dans l’émission. Deux semaines plus tard, elle a reçu un appel téléphonique avec les résultats, qui ont révélé qu’elle avait un cancer du sein invasif de stade 2. Elle avait alors 40 ans.

« Cela peut me rendre émotif d’y penser en ce moment », a déclaré Robach par GMA du diagnostic. « Quand j’ai été diagnostiqué pour la première fois, ce n’est qu’un tourbillon de tant de décisions … et tout se passe si vite. » Pour lutter contre la maladie, elle a subi une double mastectomie. Par la suite, elle a terminé huit cycles de chimiothérapie. Robach a également subi une reconstruction mammaire à la suite de la double mastectomie.

Robach a également pris du tamoxifène, un médicament qu’elle prenait quotidiennement et qu’elle doit prendre pendant encore trois ans. Le tamoxifène aide à réduire le risque de récidive du cancer. Il peut également induire des symptômes de la ménopause, tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des modifications du cycle menstruel d’une femme.

Elle admet que les traitements étaient épuisants, à la fois physiquement et émotionnellement. Robach a également perdu ses cheveux et a subi une perte de mémoire à court terme. Bien qu’elle ait survécu à un cancer du sein, ce n’était pas un retour immédiat à la santé. « Vous pensez que vous allez célébrer », a-t-elle dit. « Mais tu es encore si malade. Tu es encore si faible. Tous ces produits chimiques sont toujours dans ton corps. »

Elle dit qu’il a fallu quelques années après avoir été sans cancer pour commencer à se sentir mieux, surtout mentalement. « Je dirais qu’il m’a fallu deux ans complets avant de me dire : ‘D’accord, comment vais-je vivre ma vie ? Que vais-je faire de ma vie ?' », a-t-elle déclaré. « La vérité, c’est que j’avais même peur de planifier un avenir, même de planifier l’année à venir, cinq ou dix ans. J’avais l’impression que cela mettait peut-être en danger ma santé, ma rémission. »