Amy Roloff et Chris Marek révèlent la suite après le mariage (exclusif)

Amy Roloff et Chris Marek sont « meilleurs que jamais » et planifient l’avenir après que les stars de Little People, Big World se soient mariées lors d’une cérémonie romantique en août à Roloff Farms. Les fans auront un aperçu de leur journée spéciale dans le spécial TLC de deux heures Happily Ever After, diffusé le mardi 9 novembre, et l’heureux couple a déclaré à PopCulture.com qu’ils attendaient avec impatience le reste de leur vie. ensemble.

Pour le couple, se marier était « le dernier bouton de toute la relation », a expliqué Roloff. « Nous sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour rendre cette relation formidable, sachant qu’il y aura des hauts et des bas et des montagnes russes, mais cela fait partie d’une relation ! »

Les deux se rendent bientôt à Hawaï pour leur lune de miel et ont prévu une balade à moto de 3 000 milles jusqu’à Atlanta pour juin, ce qui, selon Roloff, n’est que le début d’une vie passionnante ensemble. « Je pense qu’il s’agit simplement de partager ces aventures et expériences ensemble, qu’il s’agisse de jouer au bowling ou de faire une grande balade à moto », a expliqué la star de télé-réalité.

Regarder leur mariage le jour de l’émission spéciale TLC – en particulier le moment où Roloff a pu voir son père et son futur mari en marchant dans l’allée – a été une belle expérience pour le couple. « Ça va être amusant à regarder et quelque chose que nous avons hâte de regarder le jour de notre anniversaire », a déclaré Marek.

Roloff espère voir son histoire d’amour avec Marek se dérouler après son divorce en 2016 avec son ex-mari Matt Roloff donnera aux gens qui regardent une nouvelle perspective sur ce que signifie un bonheur pour toujours. « J’espère juste que les gens voient dans une deuxième relation pour moi – et une première pour lui – que l’amour vient à n’importe quel moment de votre vie », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Vous le cherchez peut-être, peut-être pas, mais au moins soyez ouvert à cela. Parce que c’est une chose merveilleuse quand cela entre dans votre vie ou revient dans votre vie. » Ne manquez pas l’émission spéciale de deux heures Little People, Big World, Happily Ever After d’Amy et Chris, diffusée le mardi 9 novembre à 21 h HE / PT sur TLC.