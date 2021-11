Amy Roloff révèle pourquoi elle a accepté de se marier aux fermes Roloff (exclusif)

Alors que certains fans de Little People, Big World ont été surpris de voir Amy Roloff et Chris Marek décider de se marier à Roloff Farms, les jeunes mariés n’auraient pas pu imaginer un endroit plus parfait pour se marier. Avant l’émission spéciale de deux heures Little People, Big World, Happily Ever After d’Amy et Chris, Roloff a déclaré à PopCulture.com que c’était en fait Marek qui l’avait aidée à se rendre sur le lieu de leur mariage en août.

« Je pense que la chose que Chris m’a rappelée lorsque nous considérions Roloff Farms comme l’espace du lieu, c’est que c’est là qu’il m’a rencontré », a expliqué Roloff. « C’est là que notre relation a commencé et s’est développée. » Alors que la personnalité de TLC n’était pas sûre au départ de se marier à la ferme qu’elle possédait autrefois avec son ex-mari Matt Roloff, terminer son temps à la ferme avec elle avec bonheur était un serre-livres parfait.

« Quand Chris a sorti ça, je me suis dit : ‘Wow, tu as raison' », a-t-elle déclaré. « Pour moi, c’était le dernier moment d’un endroit formidable où se trouvait une autre vie de couple et j’ai élevé les enfants, mais c’était aussi le début d’une nouvelle vie que j’aime. Maintenant, nous partons vers le coucher du soleil. » Marek a ajouté: « En fin de compte, je ne peux pas imaginer que quiconque pense que cela aurait dû être différent. »

Après l’avoir officialisé le 28 août, Roloff et Marek sont prêts pour leur prochaine aventure ensemble, dont une lune de miel à Hawaï. « Je pense qu’il s’agit simplement de partager ces aventures et expériences ensemble, qu’il s’agisse de jouer au bowling ou de faire une grande balade à moto », a expliqué Roloff. Pour ceux qui suivent son parcours depuis le début, Roloff espère que Happily Ever After pourra rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour trouver l’amour.

« J’espère juste que les gens voient dans une deuxième relation pour moi – et une première pour lui – que l’amour vient à n’importe quel moment de votre vie », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Vous le cherchez peut-être, peut-être pas, mais au moins soyez ouvert à cela. Parce que c’est une chose merveilleuse quand cela entre dans votre vie ou revient dans votre vie. » Ne manquez pas l’émission spéciale de deux heures Little People, Big World, Happily Ever After d’Amy et Chris, diffusée le mardi 9 novembre à 21 h HE / PT sur TLC.