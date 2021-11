Amy Roloff révèle une chose qu’elle changerait à propos de son mariage

Les stars de Little People, Big World, Amy Roloff et Chris Marek, ont hâte que les fans voient leur mariage de conte de fées dans le spécial mariage de deux heures de mardi, Amy & Chris’s Happily Ever After, diffusé sur TLC. Alors que Roloff a déclaré à PEOPLE que la cérémonie, qui s’est tenue en août à Roloff Farms, « s’est parfaitement déroulée », s’il y avait une chance de revenir en arrière et de tout recommencer, elle « se concentrerait davantage » sur elle-même et son mari.

« Même si nous avions notre famille et nos amis et des trucs comme ça [there], ils sont là pour nous », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas besoin de répondre à cela. Je dois probablement répondre un peu plus à Chris et moi. » Marek a convenu qu’il aurait souhaité avoir pris un peu plus de temps pour se détendre avant que tout ne commence. « Amy a fait la plupart de tout le travail, donc il n’y a pas vraiment de tout ce que je devais faire ou ferais différemment, sauf que je regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour me détendre avant la cérémonie », a-t-il déclaré.

Marek s’est souvenue d’avoir « transpiré » en préparant tout pour la cérémonie, en ramassant des objets à la dernière minute et en préparant les choses à la ferme jusqu’à la toute fin. « La cérémonie a commencé à trois heures. Je n’ai même pas pu me laver et me présenter à la ferme avant deux heures ! a-t-il révélé. « Je devais encore enfiler mon costume, alors je le poussais. »

Le moment le plus spécial pour Roloff a été de franchir la porte de la grange pour voir son père assis là. « C’était un après-midi chaud et il n’était donc pas sûr s’il me guiderait sur toute la longueur ou à mi-chemin [amid his recent health issues]. Je l’ai regardé assis là, attendant que je vienne à lui », se souvient-elle. « Puis quand je l’ai rencontré, mes yeux se sont directement tournés vers Chris et sa beauté dans ce costume. C’était comme les gens [around us] disparu. »

Roloff a déclaré à PopCulture.com avant la spéciale qu’elle espère la voir heureuse pour toujours avec Marek après son divorce en 2016 avec son ex-mari Matt Roloff donnera aux gens qui regardent une nouvelle perspective sur l’amour. « J’espère juste que les gens voient dans une deuxième relation pour moi – et une première pour lui – que l’amour vient à n’importe quel moment de votre vie », a-t-elle déclaré. « Vous le cherchez peut-être, peut-être pas, mais au moins soyez ouvert à cela. Parce que c’est une chose merveilleuse quand cela entre dans votre vie ou revient dans votre vie. » Ne manquez pas l’émission spéciale de deux heures Little People, Big World, Happily Ever After d’Amy et Chris, diffusée le mardi 9 novembre à 21 h HE / PT sur TLC.