Amy Roloff révèle une perte déchirante 2 jours avant son mariage avec Chris Marek

Le mariage d’Amy Roloff avec Chris Marek en août a été une journée joyeuse, mais la star de Little People, Big World a récemment révélé qu’elle faisait également face à la perte inattendue de son chien Felix, décédé à l’âge de 6 ans seulement deux jours avant la cérémonie. Roloff a parlé de la perte la semaine dernière sur Instagram, partageant une photo de son chiot de sauvetage bien-aimé.

« C’est un poste difficile pour moi. Je ne sais même pas quoi dire », a-t-elle commencé. « Mon petit gars Felix est tombé soudainement malade et est passé (sic) loin le jeudi avant notre mariage en août. Avec mon mariage dans deux jours, je n’ai pas eu le temps de pleurer. J’étais dévasté et je ne pouvais pas croire qu’il était parti. » Même après presque deux mois, la personnalité de TLC a déclaré qu’elle était « toujours si triste » et que son compagnon constant lui manquait « tellement ».

« Félix, tu seras toujours le meilleur chien et ami à quatre pattes. Tu étais aimé et le sera toujours », a-t-elle conclu, ajoutant au post les hashtags, « #myrescuedog #loveyouforever #hewassixyearsold #bestdogsever #willmissyou. » La belle-fille Isabel Rock, qui est mariée à Jacob Roloff, a commenté : « Il va me manquer pour toujours. C’était un si bon garçon. »

Un autre adepte a ajouté: « Oh Amy, c’est déchirant et c’est arrivé à un moment si joyeux … J’espère que vous avez maintenant un peu de temps pour pleurer votre doux petit Felix. RIP petit copain. » Un troisième a écrit : « Amy, je suis vraiment désolé. Je l’ai regardé avec toi à la ferme pendant des années. Tu lui as donné une vie merveilleuse. »

Roloff a épousé son mari le 28 août à Roloff Farms dans l’Oregon, entourée de 146 de leurs amis les plus proches et de leur famille, y compris les quatre enfants de la star de télé-réalité avec son ex-mari Matt Roloff – les fils Jeremy et Zach, tous deux 31 ans, fille Molly, 28 ans , et son fils Jacob, 24 ans. « Le jour de notre mariage est un jour spécial, mais notre mariage est une vie ensemble », a-t-elle déclaré à PEOPLE à l’époque. « J’aurai le reste de ma vie avec Chris et ça me fait sourire. »

Alors qu’il était « difficile » de planifier un mariage traditionnel et que Roloff a admis qu’elle et Marek « se disputaient parfois » ce qu’ils voulaient, leur amour les a menés à bien. « Mais à la fin, il s’agit de nous deux – Chris et moi. » elle a dit. « Il s’agit de combiner nos deux vies en une seule et de la partager avec notre famille et nos amis. »